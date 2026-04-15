我國取消丹麥外交禮遇反制矮化 中國國台辦跳腳嗆撼動不了一中

中國國台辦發言人陳斌華。（翻攝直播）

丹麥2024年3月起將旅居該國的台灣民眾居留證國籍、出生地登記從台灣改為中國，我外交部取消丹麥駐台代表的若干禮遇。中國國台辦今（15）日嗆聲，無論「民進黨當局」如何處心積慮搞小動作，都改變不了台灣是中國一部分的事實，都撼動不了國際社會堅持「一個中國原則」的基本格局；立委駁斥，台灣絕對不是中國的一部分。

國台辦發言人陳斌華在例行記者會聲稱，「一個中國原則」是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，是人心所向、大勢所趨。

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陳斌華指出，無論「民進黨當局」如何處心積慮搞小動作，都改變不了「台灣是中國一部分」的事實，都撼動不了國際社會堅持「一個中國原則」的基本格局。

對此，民進黨立委王美惠今日受訪批評，台灣絕對不是中國的一部分，台灣可以選出總統，怎麼會是它的一部分。丹麥會對在那定居的台灣民眾有這種規定，可能也是有某個國家的施壓。

王美惠指出，既然丹麥對台灣不好，在矮化我國國格，外交禮遇一定要取消掉。「丹麥應該自己想一想，要做自由民主國家的好朋友，還是要當一個不能選總統、專制極權國家的幫兇」。

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