李貞秀爆高虹安男友月領永齡基金會50萬還A助理費 錢康明加碼爆「這事」

李貞秀爆高虹安男友月領永齡基金會50萬還A助理費。（擷取自錢康明臉書）

被民眾黨開除黨籍的中國籍配偶李貞秀昨天上電視節目大爆黨內各種料，其中她也承認是新竹市長高虹安立委助理費案的內部檢舉人之一，氣得加碼爆料高虹安的男友李忠庭每個月領永齡基金會50萬元，卻還A助理費，她看不下去才檢舉；同樣在高虹安市府曾擔任過文化局長的錢康明也在臉書加碼爆料稱高虹安與李忠庭不結婚的原因是高虹安親口說「如果我跟李忠庭結婚，李忠庭的財產就會拿出來申報。」對此，高虹安暫無回應。

錢康明提到，有天在市長室，聽到高虹安親口跟他說：「如果我跟李忠庭結婚，李忠庭的財產就會拿出來申報。」他聽到這句話徹底心寒。他說，李貞秀在電視上稱高虹安男朋友李忠庭每個月拿永齡基金會50萬，卻還A助理費，而李忠庭一共拿了多少個月？他認為，永齡基金會當然知道，高虹安當然知道。李忠庭有沒有去永齡基金會上班？

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錢康明也感嘆，有錢人的遵法守紀是攻不破的，他一直看懂高虹安的守法和手法，這種自我感覺良好的守法配上無盡貪婪的手法，高虹安名下有沒有房產呢？並稱「錢」是高虹安一輩子過不去的關。

李貞秀爆高虹安男友月領永齡基金會50萬還A助理費。新竹市前文化局長錢康明則加碼爆高虹安不結婚的理由。高虹安日前對媒體回應對李貞秀的說法不再評論。（資料照）

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