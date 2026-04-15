李貞秀驚吐「很多人去我家餐廳吃飯」 周軒：炸彈引信點燃了

中配李貞秀。（資料照）

民眾黨中評會13日開除中配不分區立委李貞秀。李貞秀遭開除後上政論節目狂轟民眾黨主席黃國昌，還爆料新竹市長高虹安男友月領50萬，還去拿助理費的錢，「不要臉」。她透露自己對民眾黨付出良多，還曾借錢給志工，也常常請客。其中一句話「很多人都去我家的餐廳吃過飯」，讓政治工作者周軒表示：「炸彈的引信點燃了。」

周軒今日在臉書發文表示，李貞秀除了痛批高虹安是「台灣民眾黨的罪人」、「她男朋友每個月拿永齡基金會50萬，還去拿助理費的錢」外，也稱自己除了捐款、募款、還借錢給志工過、「最多一筆借到50萬」，甚至常常請客「很多人都去我家的餐廳吃過飯」，自認對民眾黨付出很多。

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周軒說，大概很多人看這一段會看到「高虹安男朋友每個月拿永齡基金會50萬」這個重點。但他看到的是「很多人都去我家的餐廳吃過飯」這一點。

周軒警告，奉勸民眾黨的這些大頭們最好趕快回想一下，過去這幾年有沒有去過李貞秀她家餐廳吃飯？跟誰去的？講了什麼？談了什麼？有沒有拿什麼東西？最後他也說：「炸彈的引信點燃了。」

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