鄭麗文讚習近平談「兩岸」 綠委轟：已非台灣人 只願當中共小嘍囉

民進黨立委范雲（左）、黃捷（右）。（記者田裕華攝）

國民黨主席鄭麗文赴中訪問回台後，今天受訪時盛讚習近平真情流露，並轉述習在會中強調：「兩岸不可以否定掉我們來自同一個祖先和民族，如果大家都承認我們是同一個祖先，有什麼事情不能商量？」對此，民進黨立委批評，鄭麗文把台灣放到「一中框架」中，對國際釋放出不利於台灣的訊息，而現今中共共機共艦持續擾台，她不為和平發聲，只願當中共的小嘍囉。

民進黨團書記長范雲指出，從國際媒體報導就能看出鄭麗文把台灣放到「一中框架」中，對國際釋放出不利於台灣的訊息，我國外交工作需加倍努力，去平衡鄭麗文種種沒有辦法代表中華民國政府的言論；賴總統也將直飛非洲邦交國參訪，對台灣來說走向國際是非常重要的。

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她批評，民進黨團無法接受國民黨因為鄭麗文要去跟習近平握手就延滯國防特別條例、總預算的審查，強化不對等戰力，才是任何平等、健康、永續對話交流的重要前提。

此外，范雲提及，從鄭麗文這趟訪中行前、行後，都看不出一絲絲和平的訊息，對方官方文宣更是重申要台灣屈服於一中的架構。她強調，鄭已經認為自己是中國人，不再是台灣人了，她看不到中國人是如何傷害台灣人利益、安全。

民進黨立委許智傑也批判，鄭麗文缺乏台灣主體意識，唱和中國統戰，成為在地協力者，現今中共共機共艦持續擾台，她不為和平發聲，只願當中共的小嘍囉，完全就是陷入統戰圈套。鄭麗文若再四處宣揚她的中國人的理念，將會是年底選舉國民黨的票房毒藥。

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