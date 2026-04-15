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    首頁 > 政治

    農產品片面開放都是養套殺！ 中市綠營議員：盧秀燕別和鄭麗文唱和

    2026/04/15 11:53 記者蘇金鳳／台中報導
    林德宇（左）與曾威（右）批惠台是糖衣毒藥。（記者蘇金鳳攝）

    林德宇（左）與曾威（右）批惠台是糖衣毒藥。（記者蘇金鳳攝）

    國民黨黨主席鄭麗文至中國訪問後，中共就發表惠台十大政策，民進黨中市議員林德宇、曾威今天在市議會對市長盧秀燕竟第一時間講「民進黨政府要勇於回應中國大陸的善意」說法提出質疑，痛批盧秀燕搞不清楚中共的惠台是善意？還是糖衣毒藥？農產品片面開放都是養套殺，要盧秀燕不要和鄭麗文唱和。

    林德宇、曾威今天在市議會表示，國民黨主席鄭麗文近日至中國與中共總書記習近平見面，質疑鄭麗文不具公職不具官方身分訪中，然後在她回到台灣的前夕，中國發布了所謂「惠台」10項措施。

    林德宇質疑，盧秀燕竟在第一時間講，「民進黨政府要勇於回應中國大陸的善意」，但中共的措施，到底是善意？還是糖衣毒藥？都還分不清，而且以商逼政，企圖把經貿的片面讓利當成武器、當成工具，而且要邊緣化中央政府，盧秀燕不明就理，還在幫中國共產黨總書記唱和，這到底是惠台，還是擾台？

    林德宇強調，過去中共對台作法大家都已經看到了，包括農產品片面的開放，都是養套殺，等台灣人產生了一定的依賴他就片面用各種不具科學性的理由，片面說斷就斷，這難道是台灣人想要的嗎？

    林德宇指出，盧秀燕應該要清楚，雙方的任何包括談判、協商，要公權力對公權力，不要遶過公權力，但鄭麗文是跟中國的黨的總書記，進行政黨對政黨對談，談完之後就要回到台灣談？

    他更不滿的痛批，盧秀燕市長還特別講「民進黨政府」，民進黨政府是怎樣的？中央地方不一樣的嗎？難道台中市政府是國民黨的嗎？

    林德宇強調，盧秀燕有心要角逐大位，不要輕易的當中國對台養套殺經濟武器的攻擊，還當幫兇，去美國見了美方人士，回來講一套說一套，鄭麗文去中國，也在幫唱和，請盧秀燕要不要成為幫兇。

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