李四川、黃國昌要見面了！蔣萬安：對「川伯」當然有信心

台北市長蔣萬安（前排左三）今天出席基北北桃減碳頒獎記者會，被問到新北市長選情，強調對國民黨徵召的「川伯」李四川有信心；前排右三為基隆市長謝國樑、前排右二為桃園市副市長蘇俊賓、前排左一為新北市副市長劉和然。（記者張嘉明攝）

國民黨新北市長參選人李四川今（15）日終於將與民眾黨新北市長參選人黃國昌見面，外界視為「藍白合」重要一步。台北市長蔣萬安上午受訪被問到對「川伯」有信心嗎？他回應「當然有」，還意有所指地轉頭望向後方、原本也要角逐新北市長的新北市副市長劉和然。

國民黨、民眾黨今日將舉行「新北工作小組會議」，李四川將與黃國昌見面。蔣萬安今天出「基北北桃減碳大聯盟頒獎典禮」，記者會前接受媒體聯訪時被問到是否對李四川有信心？他回應，「當然有」，一定會跟「川伯」共同努力，並轉頭望向站在後方、原本要跟李四川角逐黨內提名的劉和然。

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蔣萬安表示，他對「川伯」當然有信心，一定會跟「川伯」一起攜手共同努力。

蔣萬安話音剛落，隨即笑著轉頭看向後方的劉和然，強調劉和然稍早也有提到，「我們都很樂見，也一定會全力支持」；劉和然也報以燦笑回應，現場氣氛一片和樂。

此外，媒體詢問有人說國民黨內「鄭麗文路線」已經確定了，對於2026、2028年有幫助？蔣是黨內除了鄭麗文、盧秀燕之外的第三顆太陽？蔣萬安回應，市民對於施政的期待，以及各方面的肯定，就是他和台北隊持續努力推動各項市政最大的底氣。他還俏皮地回應說，「媒體都很關心太陽，但我們關心的是地球」，四市推動節能減碳與「我的減碳存摺2.0」全面升級，「大家關心地球，節能減碳」！

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