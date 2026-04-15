趁美深陷中東！WSJ：北京藉在野黨操作「台灣內部分裂」

國民黨主席鄭麗文與中國國家主席習近平在北京會面。（資料照，國民黨提供）

《華爾街日報》14日分析指出，中國領導人習近平近期與台灣在野陣營高層會面，被解讀不僅是政治交流，也帶有更廣泛的政治訊號。報導指出，北京正值美國在中東戰事投入大量資源之際，透過相關互動與經貿措施，試圖在不涉及軍事衝突的情況下，影響兩岸關係的外部觀感。

這篇由該報資深中國特派員撰寫的「中國議題通訊」（China Newsletter）分析指出，此次會面選在北京人民大會堂，與2015年「馬習會」於新加坡中性場域舉行形成對比。文章認為，相關安排在象徵意義上反映兩岸互動氛圍的變化。

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文章引述國民黨籍前立委、哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員許毓仁分析，北京透過相關接觸，意在向華府釋放「台灣內部存在不同政治立場」的訊號，並影響外界對台灣政治結構的認知。

美方資源分散 北京趁隙操作

分析文章強調，北京深知「分心的超級強權，就是反應遲鈍的強權」。隨著華府外交與軍事資源高度集中於伊朗戰事，北京正利用此戰略窗口，試圖「重新擺設家中家具」，在區域內推進布局。

許毓仁指出，此類互動可能影響美方對兩岸情勢的判斷，即在軍事壓力持續存在的同時，仍呈現一定程度的政治接觸空間。事實上，在相關會面舉行同時，台灣方面持續監測到共軍機艦於台海周邊活動，顯示政治互動與軍事動態並行的情勢未出現改變。

報導也提及台灣在野陣營內部對兩岸政策的不同看法。分析指出，相關政治力量在對美關係與兩岸互動之間，存在不同策略取向，相關討論持續受到觀察。

此外，文章提到台灣國會近期對國防預算的審議進展，部分觀察人士認為，相關過程也影響外界對台灣防務政策一致性的評估。

報導最後指出，對北京而言，政治接觸與軍事壓力被視為並行策略之一，相關發展將持續影響兩岸與區域情勢的觀察方向。

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