台中購物節「國際化」？ 議員：都是住在台中市外國人參加

民進黨多位市議員批台中購物節是市府誇大其詞。（記者蘇金鳳攝）

台中市購物節活動今年將進入第8年，第6年開始市府朝向國際購物節邁進，民進黨多位市議員今天在市議會提出質疑，內容複製，所不同的是宣傳海報上多了幾位外國大使，有國際化？有成功嗎?消費的國際人士都是原本住在台中的外國人士，痛批市府誇大國際化，自我感覺良好。

民進黨市議員謝家宜、陳雅惠、張芬郁、蕭隆澤、陳淑華、陳俞融今天在市議會質疑所謂的國際化也未達到。

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經發局長張峯源表示，市府持續推動購物節國際化，目前已有來自106個國家的外籍旅客參與，未來將強化多語服務與使用介面，並結合觀光、航線及住宿資源。

謝家宜表示，市府從前年起開始把台中購物節進化為國際購物節，根本誇大其詞，只是把過去活動內容複製貼上，海報上增加幾個外國大使，未達到國際效應。

謝家宜表示，市府稱可吸引50萬人，但是根據經發局的統計數據，前年的購物節發票登錄為374億元，外國人士購物節的消費金額5195萬，僅佔總金額的0.13%，只比前年0.12%增加0.01%，而且每一個平均消費是1萬1800元，還比前年1萬5400元，減少4千。

她更質疑，去年來台中觀光客前3名，分別為馬來西亞、中國及香港，跟前年一樣，根本未達到國際化的效果。

市議員陳雅惠則質疑，現行購物節登錄與抽獎機制對外國旅客不夠友善，在語言介面、支付方式、退稅流程及資訊整合上仍有落差，導致外國旅客難以參與活動與消費。

議員張芬郁表示，台中購物節來消費都是住在台中的外籍人士，而台中外籍移工達17及18萬之多，外國人來刺激是假的，不如移工經濟。

議員陳淑華質疑，外國人會因為駐台使節宣傳就來台中嗎？盧市府的購物節只是在美化數字，只是對盧秀燕有作用。

經發局長張峯源表示，購物節有產生經濟效益。（記者蘇金鳳攝）

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