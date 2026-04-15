「鄭習會」後參選2028？ 鄭麗文：想太遠了 我不規劃自己的人生

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文訪中訪台後接受廣播專訪，被問及是否參選2028年總統，鄭麗文直言，「想太遠了」，強調自己活在當下，不庸人自擾，從來不去思考這麼遙遠的事情，她不規畫自己的人生，因為變化永遠趕不上計劃。她現在是國民黨主席，要想清楚要做的決定，譬如提名、重大政策、藍白合等。

鄭麗文今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪，主持人王淺秋詢問怎麼看2028？鄭表示，2028就是國民黨一定要執政，她很感謝中共中央台辦所宣佈的惠台十項政策，他們在宣佈時一直跟我們說，民進黨一定會打槍、抵制。事實上她在訪陸前，希望她能夠轉達的都是跟兩岸有關的百工百業，非常需要兩岸關係的緩和。

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鄭麗文說，她也跟他們講，國民黨現在就是在野黨，所以其實大家都在等2028，時間在過真的很快，再兩年就2028了，國民黨執政了以後就一切就會恢復正常了，該交流的可以交流、合作。

王淺秋再問，「2028妳要選嗎？」台中市長盧秀燕這次對於訪中行程，她也是說民進黨要以蒼生為念，執行這十項惠台政策，那怎麼看現在開始有聲音說要妳選2028總統？

鄭麗文表示，在上次不分區立委結束後，楊志良請她吃飯，問接下來有什麼打算？她真的可能跟大家想像中的很不一樣，她很年輕的時候就發現了一件事情，所以再也不規劃自己的人生了，因為變化永遠趕不上計劃。

鄭麗文指國民黨英文縮寫「KMT」的K是Kind，M是Mindfulness，是正念，是佛家的一個語言，什麼叫做正念？就是活在當下，所以她從來不庸人自擾，從來不去思考這麼遙遠的事情，不為了這種事情來影響她現在的心情或判斷。所以她沒有得失心，不會瞻前顧後，也不會猶豫不決，想清楚了該做什麼就去做，她是一個非常果斷果決的人。

鄭麗文說，這些都是很虛幻遙遠的，她現在是國民黨主席，應該要想清楚要做的決定，譬如提名、重大政策、藍白合和訪問北京。之前很多人不看好，甚至不相信她能到大陸去，更不要說是見習近平，所以她也不浪費唇舌，她是有百分之百的信心，講話都是有根據的。

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