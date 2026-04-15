批黃國昌談李貞秀又「問A答B」 詹凌瑀：遇到壞人會怕了

詹凌瑀批評，黃國昌昨天被李狂轟猛炸，今天被問到連一個屁都不敢放，「現在碰到真正的壞人知道要怕了」。（記者翁聿煌攝）

「中配立委」李貞秀前天被民眾黨中評會開除黨籍、失去立委資格，事後發文控訴黨中央以不正常管道施壓她離職，昨天接連上多檔政論節目陳述事發過程，如同對民眾黨主席黃國昌「開戰」。黃國昌今（15日）對此則冷處理，表示不會花太多時間在這件事上，媒體人詹凌瑀批評，黃國昌被李狂轟猛炸，今天被問到連一個屁都不敢放，「現在碰到真正的壞人知道要怕了」！

黃國昌今出席活動時被問到李貞秀相關議題，黃回應：「對於李貞秀這一連串的謾罵，我其實不會花太多時間在這件事情上。」黃國昌說，對於民眾黨來說，選擇的是回應支持者的期待，這才是包括他在內的所有民眾黨公職認為真正重要的事。

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對此，詹凌瑀在臉書提到，黃國昌昨天被李貞秀狂罵，今天記者會被問到這題，「一個屁都不敢放，也不敢再扯李貞秀就是要錢，只有很俗辣的說很遺憾、她去綠媒，又在那邊問A答B，又在那邊扯綠媒之前排擠中配」。

詹凌瑀強調：「綠營是反雙重國籍，不是反中配。哪像你黃國昌、陳智菡這麼高調地明擺著霸凌中配、曾經的黨內同志。」詹凌瑀提到，黃國昌最噁心的地方在於，他說「我對曾經的同志都不會說事實以外的評論」，詹直言：「你過去對時代力量被你看不順眼的人是怎麼霸凌人家、怎麼放話抹黑人家，敢不敢出來承認。」

詹凌瑀表示：「現在碰到真正的壞人知道要怕了齁！繼續啊！我就想看黃國昌現世報。最後，黃國昌不是最愛講公開透明、最愛什麼都直播，那人家叫你拿出錄音檔怎麼不敢拿，快拿出來啊！臭俗辣！」

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