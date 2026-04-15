李貞秀分手擂台！中國網友熱議「狗咬狗」 喊與這中配合作會更精采

具中配身分的李貞秀日前遭民眾黨開除黨籍。（資料照）

民眾黨前「中配立委」李貞秀爭議不斷，近日連上多檔政論節目爆出黨內黑料，相關消息引起中國網友討論，有網友留言「丟人現眼」、「草包政黨」，另有人認為是「狗咬狗」，「投機政黨……白很快就要泡沫化」，還有網友翻出柯文哲對中配的始亂終棄次數，直言李貞秀要是與同為中配的何鷹鷺合作，更有好戲可看。

李貞秀遭開除黨籍，喪失不分區立委資格後，14日接連上三立政論節目《前進新台灣》、《94要客訴》，開撕黃國昌、陳智菡。有關影片在微博、X等社交平台流傳，許多網友質疑李貞秀的「智商」，稱「自己水平也不足，自己犯錯給了民眾黨藉口」。

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網友甚至劃清界線說「極個別奇葩跟我們大陸人整體形象無關。」「藍營把她當路人，白營把她當罪人，綠營沒把她當人，她自己又不願意當大陸人，到頭來裡外不是人……只能說：活該！」

但也有網友為她說話：「李貞秀正在平等地告訴每一個政黨：陸配不是可以任由擺布的。」

更多網友針對「台灣民主」展開論戰，有網友揶揄「集體霸凌別人，這就是台灣的自由民主」，隨後遭另一網友回斥「李貞秀還能夠上電視台發表自己的觀點，本身就是民主制度保障的。在另外一邊，她只能上電視台承認自己嫖娼並乖乖服罪。」

另有網友提出疑問：「柯文哲對陸配的始亂終棄，多少次了？柯這人，在2024年初的選前，就曾經提名過陸配徐春鶯，意圖徐及陸配家庭的百萬票，結果徐引起爭議，柯迅速捨棄徐；這一次提名的李貞秀，也是陸配，吵鬧了兩個月，最終還是把李給開除了。」

有網友調侃「因為共產黨換棋子了，國民黨可以用，就放棄民眾黨了！」建議李貞秀與同具中配身分的前國民黨中常委何鷹鷺同盟，「這兩人要是能合作，那真是火星撞地球，好戲開場了。」何鷹鷺此前遭國民黨停職處分，隨後她宣布退黨並嗆「這個國民黨我不想玩了！」

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