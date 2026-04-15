南韓電子入境卡刪「中國台灣」中國狂跳腳 外交部：可笑

外交部次長陳明祺今日出席立法院外交及國防委員會，報告「美伊戰爭情勢發展對亞太戰略局勢及經濟安全之影響」。（記者田裕華攝）

在我國提出抗議後，南韓移除電子入境卡中的「出發地」、「下一目的地」欄位，中國外交部昨表示，盼韓政府充分認識到「台灣問題」事關14億多中國人民的民族感情，並重申一中原則是國際共識。對此，我國外交部次長陳明祺今（15）日反嗆，一中原則不被世界上主要的國家認可，中國把自己的主張包裝成共識，實在是非常可笑。

中國外交部發言人郭嘉昆昨日表示，「台灣是中國的一部分，標註為『中國台灣』理所當然」，希望韓政府充分認識到「台灣問題」事關14億中國人民的民族感情，堅持中韓建交聯合公報有關精神，「恪守一個中國原則，抵制、反對任何形式的台獨」，與中方一道以實際行動推動中韓關係健康穩定發展。

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陳明祺今日出席立法院外交及國防委員會前受訪表示，有關南韓電子入境卡的處理，基於維護國家主權尊嚴立場及外交上務實作法，在我國向韓方嚴正交涉後，「韓國」基於行政簡便原則，取消了「出發地」與「下一目的地」欄位，外交部覺得，這是相當好的務實做法，也在繼續觀察。

至於外國人登錄證上十多年來皆稱我為「中國（台灣）」，陳明祺說，我國也已表達我方立場，希望雙方能基於長久友誼及人民互動往來密切，做出比較務實的、好的方向的改善。

針對中國外交部的發言，陳明祺則反擊表示，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬是國際普遍認識的事實，所謂一中原則不是為世界上主要的國家所認可，中國把自己的主張包裝成共識，實在是非常可笑。

而陳明祺今日回應先後使用「南韓」、「韓國」、「韓方」3種措辭，媒體追問目前對韓正式措辭應為何？該叫「南韓」還是「韓國」？陳明祺僅表示，外交部都還是實際地考慮問題，外交部現在的立場及作法並未改變，「我們對韓國不是在正式的時候，本來就有多種不一樣的稱呼」，這是事實存在的外交慣例。

陳明祺強調，在此事上，務實考量與維護國家尊嚴同樣重要，我國對韓方的做法，也會隨時依據雙方互動往來做調整。

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