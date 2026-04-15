鄭麗文粉專留言「整整齊齊」、網友全住同縣市 四叉貓揪出網軍特徵

「四叉貓」劉宇提到，他在鄭麗文臉書留言發現「有趣現象」，除了大家都留言提到「紅利」，將留言時間先後排列的話，可發現留言網友都「按照地區縣市依序留言」。（資料照）

國民黨主席鄭麗文赴中訪問回台後，中共發布10項「惠台」措施，引發各界討論。網紅「四叉貓」劉宇14日深夜在臉書發文提到他在鄭麗文臉書留言發現「有趣現象」，除了大家都留言提到「紅利」之外，將留言時間先後排列的話，可以發現留言網友都「按照地區縣市依序留言」，許多網友也找出「機器人留言」特徵。

四叉貓表示，他注意到鄭麗文粉專的留言「非常整齊」，內容不外乎「經貿紅利」、「和平紅利」、「交流紅利」、「利民紅利」，他為此好奇地看看這些留言網友有沒有可能是假帳號，結果看起來「不算太假」，有那種2到3年的生活照。不過四叉貓也提醒：「現在程式長期養的假帳號也會定期發文貼生活照，這種假帳號比較貴。」

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四叉貓表示，他不確定這些網友是否為假帳號，但他發現，如果把鄭麗文的留言區排列順序選擇「由新到舊」，按照留言時間先後排列的話，可以觀察到一件事，「這些帳號會按照地理分類依序發文」。四叉貓也附上截圖佐證，表示某個時間點幾乎都是「住在台中的帳號」，等到台中的帳號都在同時間留言過之後，「住在花蓮的帳號」再一起留言，之後再換「住在台南的帳號」。

許多網友在四叉貓的貼文底留言提及這些帳號的怪異之處：「全都不會用逗號，好神奇。」、「台灣人不會用經濟、和平、交流、利民『紅利』這個詞啦！」、「完全沒有逗號，只有空格+驚嘆號。」、「都不會用逗號，每個人都半形空白，整整齊齊。」、「而且內容像同一個人打的，沒有標點只有空格。」、「而且文末都是驚嘆號。」

醫師杜承哲也在貼文留言說：「阿就AI構文留言，有這麼難辨認嗎⋯⋯？」名嘴溫朗東則笑說：「你這樣明天網路部隊又要寫一個地理位置隨機排列的腳本。」

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