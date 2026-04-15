李貞秀之亂引爆3危機 趙曉慧：敲響民眾黨泡沫化喪鐘

李貞秀。（資料照）

中配李貞秀昨上節目開炮民眾黨主席黃國昌，稱不能讓民眾黨變成「時代力量第二」。對此，作家趙曉慧表示，這場鬧劇是民眾黨結構性崩潰的縮影，隨著前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案一審遭判刑17年，李貞秀爆料「高虹安拿柯700萬」、「索要辭職補償金」等行徑，已徹底擊碎民眾黨清廉的神話形象，同時敲響白營泡沫化的喪鐘。

趙曉慧今日於臉書發文分析，李貞秀雖然任期短暫，卻引爆該黨壓抑已久的3大危機。首先是「柯文哲清廉創黨神話的崩毀」，包括李貞秀日前聲稱「高虹安拿柯文哲700萬」，當時恰巧碰上京華城案一審宣判的時間點，加上李「要錢才辭職」的主張，反映出黨內成員將公職視為「私人對價」，與創黨初衷背道而馳；其二是「信任危機與黨內撕裂」，包含南投縣議員簡千翔宣布退黨、以無黨籍參選，部分基層支持者對代理領導層（即黃國昌）與黨內亂局感到不信任，甚至出現部分中配支持者、年輕黨員的雙重流失。

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最後則是「不分區立委2年條款」的爭議，李貞秀公開稱「辭職要補償金」的行為，顯示民眾黨不分區提名機制不嚴謹，顯示黨內缺乏專業人才，反遭利益取向人士滲透。

據2026年3月底最新民調顯示，民眾黨支持度已崩跌至8.5％的歷史新低，跌破10％門檻，甚至低於時代力量全盛時期，逾6成民眾認為民眾黨正走向泡沫化。

趙曉慧直言，儘管黃國昌出手開除李貞秀試圖「拆彈」，但若無法釋疑金錢往來疑慮，2026年底縣市長大選，對民眾黨來說，高度籠罩著泡沫化的陰影，絲毫看不出能樂觀的理由。

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