議員指「育兒減工時」預算超支 北市府預估將動用千萬預備金

台北市議員陳慈慧。（取自陳慈慧臉書）

台北市議員陳慈慧於台北市議會民政部門質詢表示，育兒減工時試辦計畫預算最初僅編列550萬元，就申請現況早已超出預算，需動用二備金；此外，勞動局應擔任輔導角色化解可能出現的職場矛盾。勞動局長王秋冬提到，到6月底申請結束，推估將會動用近1000萬元預備金，也會將議員建議納入考量。

陳慈慧提到，育兒減少工時試辦計畫以「不減薪，減一小時工時」為口號，從3月1日統計至市府工作報告（4月3日）當天，總共有250間公司申請。她指出，民間需求非常大，試辦計畫只編550萬，但企業最高可以領10萬元，如果申請滿額，預算需求會到2500萬元。現在才4月，計畫申請卻於6月底截止，執行到今年底的話屆時原先預算已經用完了。

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王秋冬表示，至12日數據，共有280家申請，有可能會用到628萬元；不過這是目前的估算，現在都還不準，會在6月底開始算預算。他也說，政策受到勞工支持肯定。原先市府是預備550萬，現在會用二備金支持，基本上不會有問題。這幾天申請狀況比較緩和，下階段鼓勵中大型企業加入，讓台北市育兒環境變得比較友善。王秋冬也強調，不足的金額會用二備金支應。

陳慈慧問，目前推估到6月底為止會用到二備金多少錢？這應該事先就規畫好了，育兒津貼會對家長有幫助，這在規劃之前就預測得到的，為何當初只設計550萬？

王秋冬說，二備金會用到將近1000萬。而根據之前補擠乳室一些托育設施跟措施等申請案，抓一個中性的數字，才會跑出550萬元。

陳慈慧提供民間團體「托育及就業政策催生聯盟」建議，未來推行政策，把普及率設定在15%，有3萬2千名家長真正受惠；預算可能會達6億，但這是勞動局可以考慮的方向。

王秋冬說，現場友善育兒措施政策很多，提供勞工多樣選擇，育兒減工時這只是其中一環，不會希望勞工把措施集中在一項。

陳慈惠也指出，政策沒有考慮到「職務代理人」或津貼，未來如果家長工作量轉移到同事，但幫忙工作的同事可能沒有任何補助，沒有職代津貼，可能會在職場間產生矛盾。民團建議將雇主把節省成本全數轉為職代津貼，呼籲將其納入政策考量。

王秋冬說，國內企業已經有在辦，韓國初期也有考慮這個問題，不過實際執行就不存在，依照市長拜會SOGO百貨經驗，也沒有這樣狀況發生。另外，若1個小時要用職務代理，對公司而言有實行難度；除金額太少外，一個小時又去訓練或交接反而造成困擾。

王秋冬說，以目前來講，議員擔心的問題有可能存在，目前實行的企業看起來沒有這個狀況。議員擔心的問題，我們會在下一階段納入思考跟調整。

陳慈慧認為，不能保證100%不會發生，作為勞動局長，政策啟動的時候，為避免育兒勞動者跟非育兒勞動者之間的矛盾，若職務重疊，還是要去做輔導角色。

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