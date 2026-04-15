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    首頁 > 政治

    台灣不是中國一部分！巴西代表發言惹議 林楚茵促外交部強硬反擊

    2026/04/15 10:47 即時新聞／綜合報導
    立委林楚茵。（資料照）

    立委林楚茵。（資料照）

    巴西駐台商務辦事處處長桑路易（Luís Cláudio Villafañe Gomes Santos）近期接受媒體專訪，聲稱台灣是中國的一部分，且不承認台灣是獨立國家，並指出國民黨主席也持相同立場。對此，立委林楚茵疾呼，「台灣不是中國一部分，外交部不能只有口頭抗議」。

    林楚茵今日於社群平台發文指出，巴西駐台代表竟稱「台灣是中國的一部分」，這不只是錯誤發言，更已違反《維也納外交關係公約》第41條明定「外交人員不得干涉駐在地內政」的國際法義務。

    林楚茵坦言，「2月才有烏拉圭附和中國敘事，現在又來一次，這次甚至還是駐台代表！這就不能只當成單一事件」。面對中國透過外交途徑持續散播矮化台灣的錯誤敘事，外交部不能只有表態，更應依國際法拿出具體作為。

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