中開放滬閩居民來台自由行「遞橄欖枝」？ 陳世凱：他們不開心時變棍子

交通部長陳世凱。（記者田裕華攝）

中國於鄭習會後宣布10項「惠台」措施，含在堅持九二共識、反對台獨政治基礎上，推動恢復上海、福建居民赴台自由行，以及恢復兩岸直航等；對此，交通部長陳世凱表示，有些人說對岸已遞出橄欖枝，「但我們觀察是他們開心的時候會遞出橄欖枝，但當他們不開心的時候，橄欖枝會變成棍子」，希望對岸不要再用政治觀點限制或當成談判籌碼，並回到小兩會溝通。

交通委員會今天邀請交通部長陳世凱、經濟部次長、國家發展委員會副主任委員及農業部就「因應中東情勢，國際油價飆升對於我國陸海空運輸衝擊評估與因應策略」進行專題報告，並備質詢。

請繼續往下閱讀...

針對日前中國宣布10大「惠台」措施中，恢復兩岸直航部份，陳世凱會前接受媒體聯訪時表示，目前兩岸直航有15航點，每週提供420航班，目前實際有在飛的310航班，需求沒有想像中高，也就是說，需求沒有想像中這麼高，如果需求很高時會進行滾動檢討。

陳世凱指出，我國另有13航點可以申請包機，但目前沒有人來申請，也就是目前兩岸航線、航點是非常充裕的，甚至能提供的航班數字比實際需求還有一段落差，目前尚未看到這方面的需求，若有需求時會進行滾動式檢討。

至於觀光上，陳世凱表示，這次宣布可看出對岸過去對於「觀光」是用政治力量限制，這次僅開放上海、福建居民來台自由行，也就代表其他地區的居民並未開放；過去中國宣布所謂的惠台措施前，中國居民來台自由行幾乎都是受到限制的，「希望中國不要時常將觀光當成一個政治前提的作為」，那有些人說對岸已遞出橄欖枝，「但我們觀察是他們開心的時候會遞出橄欖枝，但當他們不開心的時候，橄欖枝會變成棍子。」

陳世凱表示，近幾年台灣觀光發展，已是多元市場、也非常健康且穩健成長中，不希望台灣回到過去依賴單一市場，不過也樂見對岸能好好談觀光，能恢復健康永續交流，並回到小兩會溝通。

有業者希望這次台灣也能針對禁團令開放，對此，陳世凱回應，真正有禁止觀光、讓橄欖枝變棍子是中國，其對來台旅客限制多，且自由行開放不到十分之一，反觀台灣對於赴中旅遊上，並未限制自由行，希望對岸不要再用政治觀點限制或當成談判籌碼。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法