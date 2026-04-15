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    首頁 > 政治

    高雄城市外交成果豐碩 李喬如：行政國際處應升格國際事務「局」

    2026/04/15 09:35 記者王榮祥／高雄報導
    高雄城市外交成果豐碩，李喬如建議行政國際處應升格國際事務「局」。（記者王榮祥翻攝）

    高雄城市外交成果豐碩，李喬如建議行政國際處應升格國際事務「局」。（記者王榮祥翻攝）

    高雄產業轉型同時，城市外交成果持續豐碩，高雄最資深議員、被暱稱「姐姐」的李喬如今質詢時點名市府行政暨國際處應升格國際事務「局」，才能讓城市外交效益持續擴張。

    李喬如說，2021疫情期間，紐約時報精選全球52城市，高雄是全台唯一上榜，總統賴清德今年春節公開讚揚「高雄不只是高雄的高雄、而是世界的高雄」，陳其邁市長幾次出訪，都大幅提升高雄在國際的能見度。

    李喬如認為，現在的高雄跟過去不一樣，除持續轉型，也應在城市外交上做更多準備，特別是外交人才培育；市府國際小組青年代表只有兩位，全民外交研習營一年只有一回、每次才兩小時，遠遠不夠。

    李喬如建議，目前主導城市外交的行政暨國處應升格國際事務「局」，外交人才培訓應規劃常態課程，建立屬於高雄的外交人才培訓機制。

    行國處長張硯卿說明，近年來在高雄市政府與市議會攜手合作下，高雄在國際合作及大型國際活動推動上持續累積成果，議員的倡議也反映出各界對高雄城市外交發展的高度重視，但組織升格涉及整體市府體制規劃與資源配置，仍需審慎評估。

    張硯卿強調，不論未來組織形式是否調整，核心目標都是讓高雄更穩健地走向世界，並讓國際交流持續成為市民有感、城市永續發展的重要力量。

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