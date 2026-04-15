內鬥失控＋司法介入？ 吳靜怡：李貞秀案恐燒到柯文哲

中配李貞秀。（資料照）

被民眾黨開除黨籍的中配李貞秀，跳出來開撕現任主席黃國昌等人，14日受邀上政論節目還說，黃國昌想把整個民眾黨打包送給國民黨，她不能讓民眾黨變成「時代力量第二」。對此，媒體人吳靜怡表示，李貞秀若只是資格不符，那是個人失誤；但若外界繼續追出，黨中央早就知道有風險、卻仍硬推上位，甚至把她當成一項政治包裝工程，那問題就不再只是李貞秀，而是柯文哲留下來的整套政治操作模式，恭喜柯文哲，恐怕又多添一案。

吳靜怡在臉書PO文表示，台灣民眾黨的內鬥大戲，終於演到了「玉石俱焚」的最精彩篇章，黃國昌、陳智菡刻意塑造李貞秀想要錢並欠卡費的標籤，李貞秀火力全開，撕開了民眾黨高層那張名為「道德」與「制度」的糖衣，李貞秀昨在節目中情緒激動還原4月7日「小房間逼宮」過程。

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她指出，總質詢前不到一小時，黃國昌、陳智菡、周榆修、陳清龍四人集體施壓，要求她當天結束質詢後立即宣布辭職，施加「高度政治壓力」。她怒批黃國昌去年國籍爭議時表面護航，背地卻要求她赴中國放棄國籍「做政治動作」，直言：「黃國昌從頭到尾，大家都可以看到，就是一個偽君子，表面一套、背地一套！」更酸黃國昌新北市長選情：「我看他那個死樣子選不上啦！」

吳靜怡指出，針對黨內指控她「要錢才肯辭」，李貞秀痛斥「一派胡言」，並在直播中直接喊話黃國昌：「不要貪這20萬，把這20萬還給我的捐款人！我刷卡的錢退回給我，謝謝。」她強調自己從未主動索要5000萬元，卻指控陳智菡早在4月7日前就放消息給媒體，抹黑她索要巨額補償，火力更猛的是，李貞秀把矛頭直指陳智菡夫妻。她在直播中大罵：「民眾黨的蛀蟲！拿了那麼多錢，怎麼對待我們這些付出的同志？」並控訴陳智菡利用黨職「咬耳朵」設局、排除異己，要求她事先「說好怎麼演」。李貞秀強調，自己只是希望做完第一會期保護民眾黨，卻遭黨中央高度政治壓力逼退，她不忍民眾黨變成「時代力量第二」，決定撕破臉把真相說出來。

吳靜怡續指，李貞秀昨表示已與律師討論，不排除對黃國昌提告，並要求黨中央公開完整會議錄音與紀錄，讓社會公評。這場「師徒反目」戲碼從4月13日開除黨籍延燒至今，李貞秀昨全天化身「一級爆破士」，民眾黨形象重創，後續是否還有更大內幕！

吳靜怡分析，民眾黨前不分區立委李貞秀遭開除黨籍後不到48小時，司法戰全面升級！台北地檢署已於4月14日正式簽分「他字案」，由檢肅黑金專組主任檢察官親自偵辦，知情人士透露，北檢這次他字案成立速度極快，顯示檢方已將李貞秀案列為重點，偵辦內容除李貞秀是否在候選人登記時隱匿中國國籍、是否因此詐領立委薪資外，也將調查民眾黨與李貞秀之間「辭職換補償」的金錢往來是否涉及不法。

但小草可能沒想到更深層內幕，一旦把當初「陸配計畫」的真正目的與操作細節全調查出來，柯文哲恐怕才是最大輸家，民眾黨尚未正式回應，但黨內小草群組已出現兩極聲浪，一派認為「該檢舉就檢舉，不能讓李貞秀繼續毀黨形象」；另一派則擔憂「這一告反而把柯主席的舊帳全掀出來」。

吳靜怡直言，小草才是真正擊敗人？黃國昌現在可以切割李貞秀，民眾黨也可以快速開除黨籍，但司法案一旦啟動，政治責任就不會因為切割而消失。李貞秀若只是資格不符，那是個人失誤；但若外界繼續追出，黨中央早就知道有風險、卻仍硬推上位，甚至把她當成一項政治包裝工程，那問題就不再只是李貞秀，而是柯文哲留下來的整套政治操作模式，恭喜柯文哲，恐怕又多添一案。

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