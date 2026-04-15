王惠美赴日考察全齡照護 取經社福與地方創生

彰化縣府組隊前往日本關西考察，取經日本社福制度，作為全齡照護施政的參考。（縣府提供）

彰化縣政府借鏡日本地方創生與社福制度，縣長王惠美率9位鄉鎮市長及縣府團隊赴日本關西考察，王惠美指出，日本將社福從補助思維轉為支持生活的環境設計，對彰化推動全齡照護與社區共融很有啟發。

考察團取經日本的全齡照護與農業轉型，首站參訪大阪市立住吉綜合福祉中心，該設施整合身障、長者、兒童與社區服務，並導入就業支持系統，形成多功能共融空間。

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王惠美說，縣內現行長照據點與社區活動中心未來也可朝複合化發展，納入心理諮商、復健等項目，讓社福據點從單純供餐、活動場域，轉型為兼具支持與社交功能的社區核心。

彰化是農業大縣，考察團隨後前往大阪近郊的富田林市農業公園，學習日本如何把傳統果園轉型為結合產銷、休閒與食農教育的場域，吸引遊客體驗採果與農村生活。

王惠美表示，彰化的農業基礎，具備發展綠色旅遊的優勢，日本成功創造農業附加價值的經驗值得學習。她認為，把果園導入日本「體驗型」農業的發展模式，串聯在地農產、觀光與節慶活動，發展綠色旅遊，延伸產業鏈價值。

彰化是農業大縣，日本人成功轉型果園創造高經濟價值，彰化縣府組團取經學習。（縣府提供）

彰化縣長王惠美（右）赴日考察，體驗日本人把社福中心打造成多功能的共融空間，銀髮族活得健康又快樂。（縣府提供）

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