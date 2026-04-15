南韓刪入境卡欄位惹中國跳腳 黃暐瀚揭盲點「多國不承認一中原則」

在我國提出抗議後，南韓10日已移除電子入境卡中的「出發地」、「下一目的地」欄位。（彭博資料照）

針對南韓電子入境卡錯列CHINA（TAIWAN）爭議，南韓頁面10日已經刪除「前一出發地」及「下一目的地」欄位，對此台灣外交部表示，此舉將有助兩國民眾往來與交流。資深媒體人黃暐瀚指出，大部分國家在行政作業中，均明確區分台灣與中國；可見許多與中國有邦交的國家都接受「一中政策」，卻並未承認「一中原則」。

黃暐瀚14日晚間在臉書發布貼文稱，在南韓把「出發地」欄位刪除之後，先前的「中國台灣China（Taiwan）」爭議落幕；結果變成中國外交部「不樂意了」，宣稱事件關乎「中國14億人民族情感」。

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黃暐瀚說，中韓有邦交沒錯，但中美也有邦交。台灣人去美國的時候，到旅行授權電子系統（ESTA）官網申請填表，欄位也顯示「TAIWAN（TWN）」。

黃暐瀚直言，這證明許多與中國有邦交的國家，都接受「一中政策」，即「世上只有一個中國、這個中國是中華人民共和國」；但並未承認「一中原則」，即「台灣是中國的一部分」。

貼文最後黃暐瀚打趣表示，自己只去南韓採訪過1次，韓文不會說，觀光旅遊也沒什麼興趣，但希望喜歡南韓的朋友們，「可以準備出發了！」

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