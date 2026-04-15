李貞秀揭「小房間逼辭」內幕 張育萌：民眾黨已成黃國昌一人堂口

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨13日開除中配李貞秀的黨籍，隨後李貞秀與黃國昌為首的黨中央開撕，上演「師徒（李貞秀曾在黃國昌立委辦公室實習當助理）對決」。李貞秀昨上政論節目除了披露黃國昌等人主導逼宮，還痛批黃國昌是「偽君子」，甚至撂話要對黃國昌提告。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，高舉改革、透明和監督旗幟，卻窮盡一切手段，用權力壓制異音，搞到整個民眾黨制度崩壞，黃國昌主導之下的民眾黨，已經變成用理念包裝的一人堂口。

張育萌在臉書PO文表示，核彈級爆破黃國昌，總質詢前一刻，突襲把李貞秀帶進「小房間」，逼宮「今天就辭」。國昌老師嘴上演「挺中配」，聽到李貞秀去放棄國籍卻莫名暴怒，李貞秀還原整個故事，最重要的轉折點就是4月7日，在那之前，李貞秀答應柯文哲，「請放心，我隨時可以為了台灣民眾黨下台」。

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但前提是，「這個會期做好做滿」，同時，黨團總召陳清龍，還有現任立委蔡春綢，可以把這些人理解成「親李貞秀」的派系。他們來找李貞秀，還說之後給一份工作、「月薪多少錢」，當時，李貞秀說「不需要，謝謝」。因為李貞秀認為，黨內不是今天才針對她，如果連做完一個會期都會被擋，怎麼可能辭職後，還在民眾黨掛黨職？

張育萌指出，陳清龍說「我來跟黨內溝通」。結果，整個清明連假都沒消沒息，李貞秀就以為是答應做到8月底了，4月7日早上7點20分，開黨團會議。開完會大概9點，不到一個小時後，李貞秀要去總質詢，突然，黃國昌、陳智菡和周榆修，把李貞秀拉去黨團會議室後面的「小房間」，問她說「你等一下怎麼下台？」李貞秀嚇到，反問說「不是說了做完一個會期嗎？」

而且許忠信如果要接任，因為他在大學教書，也要跟學校告假，怎麼會現在逼她在一個小時之後請辭？李貞秀說「他們說『不行，一定要今天宣布』」，才會出來那句，現在我們耳熟能詳的說「今天是誰想要幫民進黨把我這塊石頭搬走？」李貞秀當場砲轟「今天是誰得利，誰買單」、「壞人做壞事必須要付出代價」、「怎麼會連這點錢都付不起？你還想要幹壞事」照李貞秀說法，從頭到尾都沒講多少錢。

張育萌續指，民眾黨立委一個人的責任額是要募120萬。但可以申請分期，所以李貞秀先申請30萬，她小孩湊零用金出來，就先募了30萬，民眾黨開除理由說，李貞秀「違反黨團運作」。李貞秀說，中評會指控她「因為一個人聲量太高，把其他七席委員都蓋掉了」，接下來爆破黃國昌，柯文哲說政治素人需要訓練，所以要把備位8位立委送進先當上的立委辦公室練習，李貞秀原本說要內政委員會，陳清龍說他要選舉，想要選內政，所以李貞秀讓給他，李貞秀想選衛環，但邱慧洳對護理師有承諾，所以李貞秀也沒選到。後來沒人選的，就是司法法制委員會，好巧不巧，司法法制委員會的民眾黨立委就是黃國昌。

張育萌分析，李貞秀為了更懂司法法制，跑去東海大學進修公共行政，修了一整年的「中華民國憲法課」，但備位立委分好之後一直沒動。柯文哲一直催，每次看到李貞秀還問說「你怎麼還沒去立法院」，到了去年4月，黃國才跟她說「我沒時間教你，你就自己看」。他讓李貞秀跟著，每週一和週四早上七點，會跟李貞秀約，但到了11月，黃國昌突然莫名其妙跟李貞秀說「最近開始會比較忙，你先不要來立法院了」，從那天開始，至今，黃國昌就不讓李貞秀跟了，這件事，李貞秀沒跟黨內任何人講，連柯文哲都還以為，黃國昌還在帶李貞秀，但其實完全沒有。

張育萌補充，去年11月，周榆修叫李貞秀去放棄國籍。但李貞秀認為「這樣就中了民進黨的圈套」，所以不理周榆修，到了12月8日，黃國昌親自找李貞秀，直接逼她「你12月底以前必須要去大陸放棄國籍」。李貞秀堅持，根據憲法兩岸是同一個國家，所以她不用放棄國籍，黃國昌回她說「政治不會跟你這樣玩啦，你就是必須去做就對了」，李貞秀隔天就飛了，但她怕自己在對岸的時候，如果黨內有人亂放消息，說她「通共」怎麼辦，所以她去對岸把申請過程錄影，回到台灣後，把機票和影片丟給陳智菡，說「看妳要怎麼操作，我來配合」。

張育萌說，李貞秀傳了之後，黃國昌大發雷霆，陳智菡開始怪她說「你為什麼不早講？講好要早講啊」，李貞秀不爽說「我照你的使命必達，你應該感到高興才對，你發什麼脾氣？」這件事，連柯文哲都不知道。被柯文哲知道後，柯文哲驚訝問說「誰叫你跑去大陸的？誰叫你放棄國籍的？」李貞秀的結論很簡單「很多人跟我講黃國昌很壞很壞，我一直想說，我不想把人想得那麼壞，所以我一直都很尊敬他」但是，黃國昌今天這樣「呷人夠夠」，所以李貞秀喊說「我要揭穿他的真面目。」

張育萌點出，李貞秀指控：「黃國昌這組人想要把民眾黨從柯文哲手上整鍋端走。」這聽起來是個驚天大料，但其實看幾年前，黃國昌怎麼對時代力量的，其實就不意外，李貞秀舉例，黃國昌「利用民眾講堂、利用媒體放話，把為台灣民眾黨付出的前輩一個一個鬥走」，包括醜化謝立功、鬥走蔡壁如。

張育萌直言，李貞秀的雙重國籍問題沒有解決，所以她不具合法就職資格，從頭到尾就沒有立委身分，這就是我的立場，就是這麼簡單，但黃國昌這種黑道般的手法，總質詢前竟然可以「把人拉進小房間」，黨團的小房間是可以這樣，拿來像黑道「喬事情」用的？真的嚇到倒抽好幾口氣，高舉改革、透明和監督旗幟，卻窮盡一切手段，用權力壓制異音，搞到整個民眾黨制度崩壞，黃國昌主導之下的民眾黨，已經變成用理念包裝的一人堂口。

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