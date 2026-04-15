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    首頁 > 政治

    國民黨中市議員民調啟動 北屯區16-18日、后里豐原19-21日

    2026/04/15 06:24 記者蘇金鳳／台中報導
    國民黨台中市議員北屯及后里豐原民調將啟動。（記者蘇金鳳攝）

    國民黨台中市議員北屯及后里豐原民調將啟動。（記者蘇金鳳攝）

    國民黨在台中市議員選舉提名以現任優先，台中市18個選區，需要民調的選區為第8選區（北屯）及第4選區（后里豐原），國民黨中市黨部主委蘇柏興表示，國民黨目前提名作業進入初選階段，民調開始啟動，北屯地區將於16、17、18日3天進行，后里豐原則19、20、21日3天進行。

    蘇柏興表示，由於台中市的議員提名以現任優先，北屯區計畫提4至5席，現任的議員沈佑蓮及賴順仁優先提名，剩下的2至3席目前有4位新人角逐，因此採取民調，而后里豐原提名3席，因現任的市議員邱愛珊及陳本添優先提名，張瀞分不選，空出一席有2人參選，此區也採取民調。

    目前北屯有前運動局專員吳宗學、江啟臣副院長秘書許育璿、工策會幹事顏建成、北屯區仁和里長張永漢4人角逐，而后里豐原區則有社皮里長涂力旋及翁子里長連佳振兩人有意參選，這兩區都會是正式民調，結果會公開。

    蘇柏興指出，較特殊是北屯區，北屯區國民黨提4加1席，除了現任2位議員，2席則是民調，公告後，第3名再跟民眾黨進行內參民調，若是第3名贏過民眾黨的參選人，國民黨就會提名5席。

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