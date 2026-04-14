日本四國「挺台灣」海報結緣！日本幸福實現黨首訪高市議會

日本幸福實現黨「日台友好議員聯盟」今首度拜會高市議會。（議會提供）

日本四國「挺台灣」海報結緣！日本幸福實現黨「日台友好議員聯盟」今首度拜會高市議會，議會國民外交促進會會長鄭孟洳與多位議員共同接待，盼與日本各地議會未來能在產業、觀光及青年交流等面向深化合作。

高市議會說明，這次訪團由幸福實現黨幹事長江夏正敏及聯盟會長、茨城縣古河市議員古川一美率領，共18人來訪；訪團此行緣起於日前在日本四國道後商店街懸掛「挺台灣」標語，引發台灣各界關注，議長康裕成隔海表達感謝之意後，促成這次參訪交流。

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高市議會由國民外交促進會會長鄭孟洳代表議長康裕成，偕同湯詠瑜、黃飛鳳、蔡金晏、陳幸富等4位副會長及陳明澤議員共同接待，對日本訪團以實際行動表達對台支持，表達誠摯歡迎與感謝，並強調台日共享民主價值，地方議會交流具重要意義。

鄭孟洳表示，高市議會作為地方民主重要平台，除肩負監督市政與反映民意職責外，也積極推動國際交流，透過議會外交拓展城市視野，未來盼與日本各地議會在產業、觀光及青年交流等面向深化合作。

江夏正敏幹事長指出，幸福實現黨全力支持台灣自由民主，並感謝高雄市議會的熱情迎接，對於能親自到訪高雄進行面對面交流深感榮幸，也期待未來持續深化日台合作關係。

日本四國道後商店街內的挺台灣海報，促成日本幸福實現黨拜訪高市議會機緣。（資料照、記者王榮祥攝）

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