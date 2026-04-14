竹市綠營市長人選莊競程出線 綠營小雞士氣大振

新竹市民進黨市長人選由前立委莊競程出線，在地綠營小雞士氣大振，有信心打贏年底選戰。（擷取自莊競程臉書）

民進黨新竹市長人選將由前立委莊競程出戰現任市長高虹安，綠營新竹市黨部主委施乃如表示，莊競程是兼具專業與實戰的絕佳人選。新竹面臨交通、托育與基建老化等挑戰，莊競程擁有亮眼的立委歷練，過去在地方成功爭取建校與改善老舊管線，是竹市最需要的治理能量。同時將帶動綠營整體士氣，有信心打贏年底選戰。

施乃如表示，莊競程具交大任教背景，隨著淨零與碳關稅制度上路，高碳排產業與科技產業供應鏈都得面對新的成本與競爭壓力，莊競程長期關注氣候變遷立法與碳定價議題，兼具生醫與電機背景，又與新竹科學園區有深厚淵源，有能力看懂全球規則，也懂得如何協助新竹產業在綠色轉型中找到新機會。未來黨部會與莊競程並肩作戰，為市民帶來真正有感的市政治理與改變。

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市議員曾資程也說，莊競程擁有台大醫學工程博士學歷，也在陽明交大任教6年，深耕科技與工程領域，對新竹這座以科技立市的城市而言，具備高度契合性，也對地方發展並不陌生。加上莊競程具區域立委選舉實戰經驗，在地方經營、選民溝通和議題掌握，都有相當基礎，是絕佳即戰力。民進黨將端出最佳政見，讓市民有感。

市議員劉彥伶也說，民進黨在北部的提名，就是希望讓中壯世代、有專業背景的人才站上第一線。莊競程有立委與行政歷練，對未來推動建設或資源爭取，有絕對優勢，如今「新竹隊」已成形，她也會配合黨中央與黨部，打贏年底選戰。

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