卓冠廷再爭取翻新鶯歌大湖路人行道 也促下半年打通鶯桃路瓶頸

民進黨新北市議員卓冠廷（右）今在議會質詢中，經與新北市工務局長馮兆麟（左）確認，成功爭取鶯歌大湖路人行道下一階段約800萬元翻新預算。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市議員卓冠廷今天在議會質詢中，經與新北市工務局確認，成功爭取鶯歌大湖路人行道下一階段約800萬元的翻新預算，鶯歌中山路至中正一路的「迎賓大道」變電箱移設進度，也將優先拓寬分隔島，此外，延宕多年的鶯桃路與鳳吉四街瓶頸路段，將於今年下半年打通，府會盼持續給在地鄉親更安全的交通環境。

卓冠廷指出，配合鳳鳴簡易車站完工通車，大湖路作為通往車站重要路線，行人的通行權益至關重要，大湖路人行道的改善歷程，從2023年爭取修補破洞、2024年爭取翻新，到2025年市府與區公所投入273萬元完成約100公尺的示範段，過去長久設計不良，連當地里長會勘都不慎撞到電箱，如今該段道路平整、電桿順利移位，推車與長輩都能安全通行，成效非常好。

請繼續往下閱讀...

對於大湖路人行道其他尚未改善部分，工務局長馮兆麟今承諾可分段施作，後續548巷至618號路段會先進場，將由工務局支援約800萬元預算，並要求公所於今年上半年開工，逐步完成全段翻新。

卓冠廷另表示，樹林與鶯歌間的重要幹道「迎賓大道」，幾十年來變電箱阻擋人行道一直不知如何處理，經他的辦公室團隊與工務局、台電多方協調，去年終於確定將變電箱移至中央分隔島方案，新北市長侯友宜、馮兆麟去年也說會加速推動。

關於此方案進度，馮兆麟表示，因該處交通擁擠，未來將優先拓寬分隔島，待台電將變電箱全數移至中央並完成管線地下化後，再分期進行兩側人行道的改善工程，最終目標是將全段人行道徹底翻新。卓冠廷也進一步爭取「延長施作」，馮兆麟承諾將中山路延伸至中正一路的完整段落都納入研議。

此外，鶯桃路與鳳吉四街交界的瓶頸路段，長年因地上物租約問題無法解決，卓冠廷追問此案進度何時啟動？馮兆麟回應，該處土地已完成購入，承租戶預計7月搬遷，屆時將拆除建築物，並完成管線遷移，預計今年下半年以前就能將整段道路鋪平，正式打通交通瓶頸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法