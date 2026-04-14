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    首頁 > 政治

    高雄823紀念館陣亡將士無法識別原民？高市原民議員怒嗆國防部失職

    2026/04/14 17:56 記者王榮祥／高雄報導
    高市原民議員高忠德（左）認為823紀念館應統計出原住民戰士名單。（記者王榮祥翻攝）

    高市原民議員高忠德（左）認為823紀念館應統計出原住民戰士名單。（記者王榮祥翻攝）

    高市原民議員高忠德建議823台海戰役紀念館陳列資料應納入參戰的原民戰士，高市兵役處長謝健成答詢轉述軍方回復有589位陣亡將士姓名、但無法識別身分！高忠德認為軍方對此不重視，怒嗆國防部失職、解散算了。

    職業軍人退伍的高忠德表示，他很關注軍隊情況，也注意到高雄在2003成立823台海戰役紀念館，該戰役陣亡589人、參與將士多達12萬人。

    高忠德建議，應統計出原住民戰士名單，也需彙整高雄有多少原住民戰士參與其中，他提到自己的大伯就是其一，初步了解自己部落多達7人參與，這些名單也應放入紀念館，可參照日本靖國神社作法，激發國人愛國情操，也許年輕人會為此投入部隊。

    兵役處長謝健成答詢指出，政府很感謝當初參戰犧牲者對國家的奉獻，鑒於議員建議，曾行文國防部探詢相關資料，國防部轉請陸軍司令部調查後回覆無詳細資料；兵役處曾再函文金門防衛司令部，獲金防部函覆當時陣亡589人，有名字、但無法提供身分識別等資料。

    高忠德對此情況無法接受，砲轟國防部失職、解散好了，根本不重視軍人，他會在總質詢時跟市長陳其邁討論；謝健成則允諾，會再設法透過其他管道蒐集資訊。

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