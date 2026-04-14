李貞秀被開除絕地反攻爆內幕 張育萌：黃國昌「職業關燈手」現形

立委李貞秀13日被民眾黨中評會宣布開除。（資料照）

民眾黨不分區立委李貞秀遭中評會開除黨籍，引爆黨內「宮鬥」大戰。台灣青年世代共好協會理事長張育萌今（14日）發文指出，李貞秀正進行「絕地大反攻」，揭露黃國昌、陳智菡與周榆修等人設局逼宮，甚至對外放話稱她索要 5000萬元補償。他不禁狠酸，黃國昌表面上捍衛中配，私下卻是霸凌黨員的「職業關燈手」。

針對李貞秀今天在政論節目大爆料一事，張育萌在臉書發文指出，李貞秀原本承諾自己可以辭職，但這個會期要做完（到8月），因為這是她對中配的承諾，而這也是為什麼柯文哲原本說「給李貞秀一點時間」，但黃國昌的人馬沒有照柯文哲的說法做。李貞秀原本以為都講好了，結果黃國昌找陳智菡、周榆修，再拉著黨團總召陳清龍來施壓。

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張育萌續指，李貞秀回覆「這件事情就照黨規來，如果連這樣都不行，誰想要我走，誰買單！」這句話卻被民眾黨當成開除的理由。李貞秀還加碼爆料稱，周榆修曾直言「妳這樣子立法院沒辦法推動」。他不禁嘲諷，這直接把民眾黨過去「全黨護一人」打得臉超腫，黃國昌和陳智菡不是一天到晚，說民進黨在毀憲亂政，不讓中配質詢是歧視中配嗎？怎麼周榆修在背後竟然怪李貞秀，害「立法院沒辦法推動」？

張育萌進一步指出，李貞秀自稱開會時根本沒講到數字，卻被陳智菡反問「那是要怎麼樣？」李則回「那當然啊，不然勒？」讓她驚覺自己直接被設局。此外，她也透露，柯文哲安慰李貞秀時，李還跟柯說「我的五個小孩都過得很好，不用擔心」，也分析給柯文哲聽說「我做第一個會期可以安撫陸配族群，不然現在有些陸配族群在打說是『黃國昌逼我下台』」。

然而，黃國昌用力主導，要李貞秀打包走人。李貞秀直接對鏡頭說「我不能讓民眾黨變時代力量第二」。張育萌對此不禁狠酸，「我發瘋，有夠好笑，全世界都知道黃國昌是職業關燈手，民眾黨內根本自己也人人自危。」

他並提到，李貞秀說她就職前，周榆修叫她回中國放棄國籍，她當時就說自己沒有雙重國籍，因為憲法稱「大陸」不是外國，這跟李貞秀就職後一再辯解的內容完全一樣。結果，去年12月8日，黃國昌和陳智菡根本演假的，逼李貞秀去放棄國籍，陳智菡還叫李貞秀飛之前，要先跟他們商量怎麼對媒體發布。李貞秀隔天就飛了。因為黨內一直有人在亂捅，所以她誰也不敢講。張育萌直言，怎麼會有個黨這麼離譜，自己檯面上罵民進黨歧視中配，喊得漫天震響，結果私下其實都在演戲，還集體霸凌黨員。

張育萌補充，時間回到上週，整個清明連假，都沒人跟李貞秀講什麼，所以她以為自己已經跟柯文哲談好了。就在4月7日，李貞秀準備第一次踏進議場總質詢，對她來說是「史上第一個中配走進大院質詢卓榮泰」。結果當天早上，黃國昌這些人把她攔著，跟她說「你等一下怎麼宣布下台」。李貞秀怕她被自己人攔住，不讓她去總質詢。

而在李貞秀「誤講」高虹安拿柯文哲700萬之後，就立刻道歉，但賴香伶、陳琬惠和邱臣遠，一個個跳出來放話，李貞秀直接說「大家都知道是誰的人馬，黃國昌啊。」李貞秀還說，她在4月7日前就收到消息，陳智菡放話給媒體說「李貞秀要求5000萬才肯下來」。對此，張育萌狠批，這個黨根本就是宮鬥教科書，怎麼互相霸凌可以臉不紅、氣不喘？這是哪門子新政治？

最後張育萌質疑，主張公開透明不遺餘力的黃國昌，黨團和中評會要不要公布李貞秀的錄音和逐字稿？黃國昌自業自得。平常咆哮說要保護吹哨者、捍衛中配，言猶在耳、餘音繞樑，現在被發現通通都在演。

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