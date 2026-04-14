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    首頁 > 政治

    鄭麗文返台後 中共官媒秀飛彈片叫囂「完成祖國統一」

    2026/04/14 17:40 記者陳鈺馥／台北報導
    中國官媒《央視》13日在「看台海」社群平台發布飛彈演習影片，火箭軍發射號手受訪時稱，「最大的願望就是帶著發射架，完成祖國統一」。（圖擷取自微博）

    中國官媒《央視》13日在「看台海」社群平台發布飛彈演習影片，火箭軍發射號手受訪時稱，「最大的願望就是帶著發射架，完成祖國統一」。（圖擷取自微博）

    國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平會面後，中共發布10項涉台措施，宣布將恢復上海、福建民眾赴台個人旅遊。然而，中國官媒《央視》13日在社群平台發布飛彈演習影片，火箭軍發射號手受訪時聲稱，「最大的願望就是帶著發射架，完成祖國統一」。

    鄭麗文12日傍晚搭機返台後，《央視》昨日下午在「看台海」官方微博號釋出一段飛彈演習影片，貼文直指「火箭軍發射號手說願望是祖國統一」。

    影片中可見，中國解放軍火箭軍某部發射號手焦晶輝受訪時，被中共官媒記者問到，「有什麼願望嗎？」他則回應，「我最大的願望就是，能夠帶著我們的發射架，完成祖國統一 」。

    此外，香港中華微視旗下《兩岸頭條》臉書粉專，在鄭習會後，近日發文對鄭麗文採取正面描述，形容這次訪問可能標誌著鄭麗文政治生涯的轉折點；中方宣傳內容出現，「全球數億人開始知道她」、「台灣親統力量主要代表人物」、「她現在已開始展現出代表國民黨參加2028年台灣總統選舉的潛力」。

    《兩岸頭條》臉書粉專，在鄭習會後發文對國民黨主席鄭麗文採取正面描述，形容「她現在已開始展現出代表國民黨參加2028年台灣總統選舉的潛力」。（圖擷取自臉書）

    《兩岸頭條》臉書粉專，在鄭習會後發文對國民黨主席鄭麗文採取正面描述，形容「她現在已開始展現出代表國民黨參加2028年台灣總統選舉的潛力」。（圖擷取自臉書）

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