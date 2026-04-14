中央市場拆除慢淪垃圾堆 盧秀燕市府挨批「價值連城」土地變爛攤子

陳俞融曝中央市場拆除現場竟堆滿垃圾。（圖：陳俞融提供）

台中市北區中央市場去年7月開始拆除，原訂今年3、4月拆除完成，拆除進度落後，拆除現場更淪垃圾場。藍綠議員均大表不滿，憂回填物被異物混雜，更影響土地再利用招商流標，「價值連城」精華地竟淪爛攤子甚至成北區發展毒瘤；經發局長張峯源允5月底前拆除完畢，並儘速完成相關作業。

台中市議會今日財政經濟業務質詢，民進黨市議員陳俞融、陳淑華、陳雅惠、張芬郁、謝家宜、蕭隆澤等人關心北區中央市場拆除工程進度延宕，更被舉報竟有工程車載運不明廢棄物進拆除現場傾倒，現場堆滿大量垃圾，工地竟淪環境毒瘤，先前中央市場拆除工地才發生過鷹架倒塌，造成市民受傷意外，暴露市府對廠商的監督寬鬆如虛設。

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陳俞融更質疑，大量垃圾混在其中，若被一併回填，恐影響後續環境及安全；甚至現場亂成一團且拆除延宕，間接拖累商場招標作業，這塊在北區「價值連城」的土地，竟已一次招標流標、乏人問津，連鎖效應讓這塊北區僅剩的黃金土地開發停滯，恐淪爛攤子。

國民黨在地議員陳文政也不滿中央市場拆除進度及拆除物不清運堆在現場，環境髒亂不堪，民怨四起，要求儘快拆除清運且不得追加預算。

經發局澄清，現場廢棄物並非「外運不明物」，是原250戶市場攤商搬遷後遺留的家具、生活廢棄物，合作清運業者在歲修，清出來暫置在拆除現場，配合拆除進度，從前段工地運到後段工地，已要求5月底加速清運完成。

副市長黃國榮回應，會要求負責廠商盡快完成清運及中央市場拆除工程；經發局長張峯源允會在5月底前拆除完畢。

陳俞融（左3）等議員質疑中央市場拆除延宕，現場堆滿垃圾。（記者蘇孟娟攝）

經發局長張峯源（前）允中央市場5月底前拆完。（記者蘇孟娟攝）

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