台中私人招待所如春筍冒出！疑8大行業掩護躲公安檢查

市議員陳文政指很多私人招待所卻公開攬客，還有侍女陪酒，根本不是「私人」。（記者蘇金鳳攝）

台中市仍擺脫不了風化城的惡名?市議員陳文政今天市議會抨擊，近年台中出現越來越多打著「私人招待所」名義經營的場所，設有包廂、侍女陪酒、KTV設備、酒類飲料，還透過IG、Google公開攬客，質疑這些場所就是要打「私人」之名，來逃稅、逃避消防及公安的檢查，甚至還設在市政府附近，痛批市府坐視不管。

台中市府：非法合法都有稽查

地稅局長沈政安表示，若有提供KTV設備，並以包廂費、低消、包場費、茶資等名目對外收費，確實可能涉及娛樂稅，將依法查核；經發局表示，不管合法非法，都有定期在稽查。

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議員陳文政表示，這些號稱是「私人招待所」，不少設在商辦甚至住宅內，表面自稱私人空間，實際上卻公開招攬消費者上門，內有包廂、美女坐枱，根本已是公開攬客，不是私人招待所。

他要質疑的是，這類場所究竟有沒有依法辦理商業登記？登記項目與實際營業內容是否相符？場地使用、消防安全、建築用途，以及是否涉及供酒、視聽歌唱等行為，市府都應主動查明。

陳文政強調，這種公開存在、公開攬客的現象早已不是秘密，不能因為掛上「私人招待所」的名稱，就放任業者遊走法律灰色地帶, 到現在這類新型態招待所，四處都有，甚至市府旁都有，市府卻視而不見，還要民眾主動檢舉。

陳文政不滿的指出，他曾檢舉一家pub擾民長達半年，但經發局把責任推給都發局，但是都發局早已資料給經發局，經發局就是不查，要求市府正視問題，主動盤點、主動清查，釐清是否涉及違規營業、公安風險與稅負逃漏問題，不能等到發生治安事件才來追究責任。

市議員陳文政表示，台中市有很多場所打著私人招待所，避稅避公安檢查，要求市府正視。（記者蘇金鳳攝）

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