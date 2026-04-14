竹市長綠營最強母雞莊競程出線 議員楊玲宜讚莊比高虹安更有即戰力

民進黨新竹市長人選由前立委莊競程出線，竹市議員楊玲宜讚莊比高虹安更有中央、地方執行戰鬥力。（擷取自莊競程臉書）

新竹市長綠營最強母雞出線！民進黨中央選舉對策委員會今天拍板將由前立委莊競程出戰現任市長高虹安，預計明天（15日）提報中執會後正式徵召。對莊競程成為綠營下屆新竹市長參選人，市議員楊玲宜說，這是竹市最強棒的人選，也相信莊競程一定會全力以赴，打贏年底選戰。

楊玲宜認為，莊競程在竹市生活過6年，熟悉及關心新竹市的發展，對竹市並不陌生，且有中央及地方的經驗，相信莊是最強的母雞，會帶領民進黨贏得年底市長選戰且十席議員全壘打。

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對外界認為莊競程是空降，與竹市關聯性不大，楊玲宜反諷高虹安才是從未在竹市生活過就空降來選市長，莊競程除了在陽明交大教書6年，更在竹市生活超過6年，對竹市的發展及城市的未來都有想法，她相信莊競程是最佳的即戰力，新竹隊絕對會團結打贏年底選戰。更強調，莊競程有中央與地方實務經驗，絕對比高虹安更有執行力，如今「新竹隊」已成形，有信心年底打贏市長及議員選戰。

民進黨新竹市長人選由前立委莊競程出線，市議員楊玲宜讚莊比高虹安更有中央、地方執行戰鬥力。（記者洪美秀攝）

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