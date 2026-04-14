李彥秀問「惠台」措施哪項可行 卓榮泰：跟魚說要堅持九二共識？

行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫備詢。（記者劉信德攝）

立法院今天繼續進行施政總質詢，國民黨立委李彥秀詢問，十項「惠台」措施哪一項可以進一步研究，或完全不可行？行政院長卓榮泰直言，有問題的是第5項，要在「堅持九二共識、反對台獨」的政治基礎上建立溝通機制，台灣農漁產品輸入中國，與九二共識反對台獨有什麼意思？「漁產不曉得委員怎麼去談？你跟魚說你要堅持九二共識？」

中國在國民黨主席鄭麗文訪中後，宣布十項「惠台」措施。卓榮泰指出，十項「惠台」措施有幾項過去都談過，時開時停，有時候有、有時候沒有，有時候可以進，有時候不可以進，有問題的是第5項，要在「堅持九二共識、反對台獨」的政治基礎上建立溝通機制，台灣農漁產品輸入中國，與九二共識反對台獨有什麼意思？

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卓榮泰表示，他支持交流「小兩會」先去談，以重啟上海、福建旅客來台自由行這個例子，過去2011年、2019年也有開放47個城市來台自由行，結果2019年突然停下來，去年也曾開放上海到金馬旅遊，也沒有執行，這個就是沒有後續談判，要經過有公權力機關去進行必要的協商。但是剛剛那個前提，要在健康有序、對等尊嚴，不設條件、不帶前提，「像是漁產不曉得委員怎麼去談？你跟魚說你要堅持九二共識？」

卓揆強調，我們要尋求的是一個長期、穩定、合理的市場，跟我們有協商機制的國家。李彥秀提醒，大陸市場可以在對等尊嚴之下，不應該放棄；卓榮泰說，大陸市場極端不穩定。

農業部長陳駿季表示，農業部的立場對農產品是支持健康有序的農產貿易，不支持片面決定的機制，因為所有農產品都需要透過雙方的檢疫單位去協商。

李彥秀說，要為農民著想，積極去溝通，她同意也支持在對等尊嚴下，現在無論觀光面、農民都希望這十項善意大家可以有機會向前走，希望有機會持續溝通。陳駿季回應，「我們一直在溝通，兩岸的檢疫要協商，他們都不理我們，在這個前提下我們怎麼樣去輸出？」

卓榮泰後來在答詢藍委賴士葆時表示，如果真的有誠意要談，旅遊該談，兩會就要來談，把前提跟條件拿掉。「我們沒有卡住，他很多都是恢復，他自己禁掉，現在說要恢復，要恢復就要來談，恢復就要長期的」。

國民黨立委李彥秀。（記者劉信德攝）

行政院長卓榮泰。（記者劉信德攝）

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