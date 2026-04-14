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    首頁 > 政治

    新北50年老屋板橋最多卻無都更中繼宅 山田摩衣要求明年落實保障弱勢

    2026/04/14 17:12 記者黃政嘉／新北報導
    民進黨新北市議員山田摩衣說，新北目前公布的中繼宅地點僅新莊、三重、土城等4個社區，人口最多、且老屋最密集的板橋竟然被遺漏。（山田摩衣辦公室提供）

    民進黨新北市議員山田摩衣說，新北目前公布的中繼宅地點僅新莊、三重、土城等4個社區，人口最多、且老屋最密集的板橋竟然被遺漏。（山田摩衣辦公室提供）

    民進黨新北市議員山田摩衣今天在議會質詢指出，新北市50年以上老屋數量居全國之冠，其中以板橋區3.8萬間老屋最多。她說，市府推動都更中繼宅，解決都更過程弱勢戶無處居住的政策是美意，但她批評，在都更熱區的板橋竟然一處都沒有，要求新北市城鄉發展局須在2027年前落實板橋中繼宅的設置；城鄉局回應，將會以短、長期方向來努力。

    城鄉局長黃國峰表示，現有中繼宅多來自容積獎勵捐贈或都更分回，板橋目前多採租金補貼方式由民眾自行尋屋，他承諾將分階段處理，短期內檢討板橋既有社宅，若有租約到期將研議釋出部分作為中繼宅；長期則持續尋覓土地、回饋的空間來興建。

    山田摩衣表示，新北市30年以上老屋逾70萬間，50年以上的老屋高達18萬間，新北市長侯友宜多次強調都更效率，去年市府推出「中繼宅」政策，優先提供身障、低收入戶等弱勢族群以市價6至7折租金入住，方向值得肯定。

    不過，山田摩衣認為，新北身處地震帶，老舊住宅威脅極大，根據內政部最新統計，板橋區50年以上老屋高達3萬8513間，數量遠超過三重的2.9萬間、中和的1.8萬間，為新北市最多，但目前公布的中繼宅地點僅新莊、三重、土城等4個社區，人口最多、且老屋最密集的板橋竟然被遺漏。

    她指出，對於身障者、低收戶或長輩等弱勢者，單純的租屋補貼難以解決其民間市場租屋的困境，市府提供的中繼宅對板橋推動都更加速來說，有急迫需要，她要求城鄉局2027年400間中繼宅目標中，一定要顧及板橋的需求。

    民進黨新北市議員山田摩衣今在議會質詢，要求新北市城鄉發展局須在2027年前落實設置板橋中繼宅。（記者黃政嘉攝）

    民進黨新北市議員山田摩衣今在議會質詢，要求新北市城鄉發展局須在2027年前落實設置板橋中繼宅。（記者黃政嘉攝）

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