廈門翔安機場年底啟用恐對金門造成衝擊 陳福海首表態：組專案小組因應

金門縣長陳福海在縣議會說，年底啟用的廈門翔安機場對金門可能帶來很多衝擊，府、會可共組專案小組正視該問題。（記者吳正庭攝）

金門縣長陳福海今天在縣議會說，即將於年底啟用的廈門翔安機場，對金門可能帶來很多衝擊，將盡快邀集專家、民意代表，府會共組專案小組因應。

中共宣布涉台10項政策，其中包括「支援金門共用廈門新機場」，縣長陳福海首度針對該議題表達立場。縣議員董森堡13日已針對該機場可能直接影響金門，包括噪音污染、低空干擾、大量航空煤油燃燒產生氮氧化物 （NOx） 與懸浮微粒PM2.5空氣污染排放物、海域生態、飛航安全與空域爭議提出質詢，陳福海因公出並未與會，議員吳佩雯今天繼續鎖定相關議題提出質詢。

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吳佩雯說，金門如果能夠透過翔安機場獲得各項發展最好，但「目前沒有」，且馬上就要面臨年底因機場啟用引發如噪音、空污、飛安、航線重疊等議題。她說，將來如果遇到金門霧季或翔安機場航線調動，屆時金門機場是否要將航線優先讓給翔安機場？

她說，翔安機場啟用對金門的飛安、噪音等影響，縣府各局處應進行評估及提出因應措施；她要求縣府對如何向中央爭取包括，加蓋防噪設備等經費的計畫，在下次臨時會提出完整的專案報告。

陳福海回應，府會之間要組成1個專案小組，畢竟翔安機場啟用後，未來金門將面臨很多衝擊，府會將以委員會方式組成專案小組正視該問題；陳福海對議員董森堡所提在岸際架設檢測翔安機場班機噪音設備也表示認同。

因應年底啟用的廈門翔安機場對金門的飛安、噪音等影響，金門縣議員吳佩雯要求縣府對如何向中央爭取加蓋防噪設備等經費計畫，在下次臨時會提出完整的專案報告。（記者吳正庭攝）

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