揭開除黨籍內幕 李貞秀痛罵黃國昌「偽君子」：我要告他！

李貞秀直言黃國昌是偽君子。（資料照）

民眾黨昨天（13日）開除中配李貞秀的黨籍，隨後李貞秀與黃國昌為首的黨中央開撕，上演「師徒（李貞秀曾在黃國昌立委辦公室實習當助理）對決」。今天（14日）李貞秀上政論節目除了披露黃國昌等人主導逼宮，還痛批黃國昌是「偽君子」，甚至撂話要對黃國昌提告。

針對民眾黨指控「要錢才辭任立委」，李貞秀第一時間發聲駁斥，還說自己是在高度政治壓力下，被黃國昌、陳智菡等人集體逼迫退位。今天她在政論節目《前進新台灣》提到，先前外界對她是否有雙重國籍一事抱有疑慮時，黃國昌就叫她去中國放棄國籍，而且態度強硬，其他來賓聽到這邊，詢問為何白營那些人，在檯面上還講得一副很挺她的樣子？黃國昌甚至幫忙護航稱我國法律「不承認中華人民共和國」，何來雙重國籍之虞？李貞秀直言他們都在演，痛批「所以黃國昌就是偽君子！」

請繼續往下閱讀...

至於民眾黨聲稱，有李貞秀要錢的證據，還稱4月7日有會議紀錄，李貞秀還簽名。李貞秀稱，是黨中央提的，所謂會議紀錄她起初沒有簽，是後來補充自己的話之後才簽名，都是他們在「設圈套」。坐在一旁的律師陳又新表示，民眾黨看來很喜歡來這套，照李貞秀的說詞，可能是白營主動提錢的事，李貞秀可以提告妨害名譽、誹謗，並要求他們將錄音檔公開出來，看誰在說謊。

李貞秀被問到是否會採取法律動作時，她重申自己不想傷害民眾黨，如果要告她只會告黃國昌，但這部分要找律師研議一下，因為她對法律沒有很懂。至於有沒有要向法院提出假處分，暫時保住黨籍甚至是立委的位置？李貞秀感慨稱不需要，「這群人已經不配當我的戰友，我也不是戀棧權位的人。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法