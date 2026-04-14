蕭敬嚴停權申訴仍可參選 籲支持者在家顧電話

國民黨前發言人蕭敬嚴。（資料照）

國民黨前發言人蕭敬嚴參加新北市議員第11選區（汐金萬）黨內初選，不料昨天（13日）登場的初選電話民調，卻面臨停權處分1年的政治風暴。蕭敬嚴今天（14日）說，有志工回報遭疑對手的支持者辱罵，對方還粗魯地將文宣品拍落在地，他說，自己如果在現場一定上前協助報警；蕭敬嚴呼籲支持者這兩天在家顧電話，讓我們用唯一支持的力量，告訴那些躲在暗處的人：「操弄仇恨與霸凌不會贏，惡劣行徑終將被唾棄。」

蕭敬嚴被人檢舉有違紀言論，國民黨新北市黨部先前做出停權1年處分，國民黨中央黨部考紀會昨天傍晚宣布，蕭違規事實明確，依規定同意新北市黨部對蕭的處分。

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國民黨新北市黨部昨天表示，蕭敬嚴有申訴的權利，仍具參選資格，民調持續進行，等待最後申訴結果。蕭敬嚴今天感謝市黨部堅守初選應有程序，說明初選民調照常進行，不被惡意謠言煽惑，確保他能順利完成這場選戰。

蕭敬嚴說，今天接到志工回報，在市場遭遇了令人痛心的對待，原來是有志工發送文宣品時，遭到剛與對手陣營助理交談的人無理挑釁，不僅口出惡言、辱罵不堪入耳字眼，更粗魯地將志工遞出的文宣品拍落在地，揚長而去。蕭敬嚴得知志工在街頭承受莫名委屈與異樣眼光，感到萬分不捨。

他表示，志工無端受辱時他如果在場，絕對會立刻上前幫忙並報警處理，讓無禮者為踐踏民主的尊嚴付出代價。面對今天、明天晚間仍進行初選電話民調，蕭敬嚴說，初選不只是他個人的選舉，更是在地人選擇「正直」或「霸凌」的對決，懇請鄉親接到電話民調，請堅定支持蕭敬嚴，他會繼續堅持對的信念，堅毅地走下去。

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