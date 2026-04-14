曾說黨願補償李貞秀辭立委犧牲？ 陳清龍否認

民眾黨立院黨團總召、立委陳清龍。（記者劉信德攝）

中配李貞秀昨因言行不檢及「對價」辭立委等事實遭民眾黨中評會除籍，黨主席黃國昌今早更稱李「獅子大開口」要黨補償她立委剩餘任期薪資、租金才肯辭，籲李「自重」別再說謊；李除回嗆黃胡說八道，更上節目爆料黨團主任陳智菡曾誆稱她跟黨要5千萬當下台費、總召陳清龍還喊分錢，但陳對此完全否認，各說各話形成羅生門。

昨（13）日被民眾黨中央開除黨籍的前不分區立委李貞秀，今（14）上網路節目《94要客訴》回應民眾黨除籍指控。針對傳出她向黨索「對價」辭立委一事，李稱，她在7日之前就得知，黨團主任陳智菡向媒體誆稱她向黨索要「5000萬」才肯下台，由於該事並未見報，黨內第一時間還不採信，認為陳前一天還在保護李，不會做這種事情。

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李貞秀續指，她向黨團總召陳清龍提及此事後，陳還開玩笑回應稱：「不用5000萬，只要500萬就好了」，更稱大家來分這筆錢；回到辭任立委一事，李稱陳曾向她表達「錢能解決的都好」，還表示不能讓她馬上就沒工作，稱「妳是為了黨犧牲，我們該補給妳的會補給妳」，甚至表示要給現金，但被她以「黑錢」為由回絕。

針對此事，陳清龍稍早出席安樂死議題公聽會前受訪回應，先是否認談過5000萬、「那是不可能的」，更指李貞秀表達自己想法、條件的權利，「這是事實啦」，但沒有現在所談的5000萬，他僅作為和中評會傳達、溝通的角色，相關意見保持了解，表達尊重。

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