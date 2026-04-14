中東衝突添美中競爭變化 學者：川習會難撼美台軍售 關注中方將採購當籌碼

2026年4月北威論壇「美伊中東衝突全球政經影響」，邀請台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如（左起）、中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正、金庫資本管理合夥人丁學文、淡江大學外交與國際關係學系教授卓忠宏、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳與談。（記者王藝菘攝）

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳今（14）日表示，2026年是美中大國博弈的關鍵年代。他研判，中國必定會在即將到來的「川習會」中提出台灣議題與軍售問題，但由於抗中友台是美國主流民意，且川普本就「喜歡賣武器」，預估美台軍售不會受到峰會影響，更不可能出現犧牲台灣主權的情況。然而，台灣仍需密切關注中方是否會以高額「採購利多」，作為影響川普期中選舉的談判籌碼。

川普「迂迴」孤立中國 鎖定親中產油國

張五岳今天在2026北威論壇「美伊中東衝突全球政經影響」上分析，川普第一任期展現出「交易式的孤立主義」。然而進入2026年第二任期後，美國對中政策雖在雙邊問題上採取緩和做法，如未見重重加徵關稅，但實際上卻採取「迂迴」策略，透過打擊委內瑞拉與伊朗等國來孤立中國、切斷其能源供應。

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他指出，委內瑞拉與伊朗分別為全球石油蘊藏量第一與第三的國家，且皆為地區內「最親中、最反美」的政權，因此成為美國首波與第三波打擊目標。美國原先盤算，藉由控制親美的伊拉克、沙烏地阿拉伯，加上打下伊朗等國，便能掌控全球60%至70%的石化能源，進而掐住中國咽喉。張五岳點出川普腦中深信的三件事，石化能源、晶片，以及「實力與霸權決定一切」。

儘管美國企圖切斷中國能源，但張五岳直言「美國千算萬算沒有算到很多」。他表示，中國主要能源進口來自俄羅斯，並未受到中東局勢嚴重影響；且伊朗在封鎖荷姆茲海峽時，每天仍有200、300萬桶石油透過伊朗船隻運出，這些石油多經馬來西亞轉運至中國。

此外，中國近年來積極佈局「能源安全」與「糧食安全」，其戰備儲油已達近13億桶，且在氮肥與磷肥的自主率分別高達110%與95%以上。相較於印度、巴基斯坦等農業國家深受尿素與碳肥轉運受阻之害，中國所受的衝擊並無外界想像中巨大。

「不要打斷正在犯錯的敵人」 北京冷眼看美國盟友分歧

面對中東戰火，中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正指出，美國MAGA運動的本質是從「兼善天下」收斂成「獨善其身」，美國在越戰結束後痛定思痛，到雷根總統開始凝聚成比較明確的海外用兵三準則，第一是明確政治目標、第二是聯合友盟作戰、第三是絕對優勢兵力，但在海灣戰爭後的戰爭完全沒有遵循這三大原則。

黃介正說，美伊衝突看樣子一時結束不了，MAGA支持者開始慢慢動搖，唯一的制約是美國制度上規定11月3日舉行期中選舉，凡是民主國家選舉的人，都希望「戰爭離投票日越遠越好」，倘若繼續傳出傷亡、再沒有戰果，後面歹戲拖棚就會很難看。

張五岳則引用拿破崙名言「千萬不要打斷正在犯錯的敵人」來形容北京的心態。他觀察到，包含義大利、法國、德國、西班牙，甚至美國最堅定盟友英國在內，歐洲各國皆明確表態「這場戰爭不是我們的戰爭，但代價卻是我們負擔最大」，顯示美歐之間已出現嚴重的戰略分歧。

張五岳認為，中國雖然也會受到能源、貿易及金融系統性風險的衝擊，但「兩害相權取其輕」，北京研判美國在此戰略過程中，內外受到的損傷絕不亞於中國。同時，中國在處理中東事務上也必須兼顧與阿拉伯國家的關係，避免因過度支持伊朗的「無差別報復」而得罪其他阿拉伯國家，影響今年預計召開的「中阿峰會」。

張五岳說，中共自稱「學習型政黨」，正從美國打擊委內瑞拉與伊朗的過程中汲取教訓。北京發現，這些遭美國鎖定的國家多半具備「經濟失敗」與「內部民眾不滿」的特徵。然而，美國的軍事行動反而讓原本經濟凋敝的伊朗民眾，因為找到「共同敵人」而空前團結。因此，中共未來勢必將「以經濟建設為中心」視為重中之重，並更加嚴防高層遭到滲透，以確保國家戰略定力。

對於外界最擔憂的「川習會」是否影響美台關係，張五岳認為，中國一定會在會談中提出對台軍售與台灣議題，因為這是中方的核心在意點。但他指出，川普是一個務實的交易者，採購大單才是他最看重的「Bargaining Chip（談判籌碼）」。

​張五岳詳述，川普面臨民調下滑及期中選舉壓力，極需向選民宣稱取得「史上最偉大勝利」。北京極可能祭出涵蓋農業、工業，如大豆、波音飛機及石油能源的數千億美金採購計畫，作為換取政治讓步的籌碼。相較於金額有限的對台軍售，川普更在乎能讓選民「皮夾變厚」的經濟利多。不過，他受訪說明，在美國主流民意、國會、官員當前抗中友台的大環境下，加上川普偏好透過軍售做生意的性格，美台軍售與台灣主權基本無虞。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。（記者王藝菘攝）

中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正。（記者王藝菘攝）

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