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    首頁 > 政治

    痛批黃國昌睜眼說瞎話、沒有價值觀 李貞秀：打包民眾黨投靠國民黨？

    2026/04/14 16:55 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌（左）與前不分區立委李貞秀。（本報合成，資料照）

    民眾黨主席黃國昌（左）與前不分區立委李貞秀。（本報合成，資料照）

    民眾黨中評會昨（13）日正式開除不分區立委李貞秀，黨主席黃國昌更強硬表態，不容許其要求黨內補償立委任期的薪水。對此，李貞秀今（14日）現身政論節目《前進新台灣》大爆料，痛批黃國昌帶歪民眾黨，更是一個睜眼說瞎話、毫無價值觀且沒人情義理的人。

    面對主持人王偊菁詢問是否因上該節目而變身「青鳥」，李貞秀隨即否認並堅稱自己是「忠貞的民眾黨員」，卻遭現場來賓反諷「妳已被開除了」。

    李貞秀激動表示，她是不忍見到柯文哲創辦的民眾黨被黃國昌帶歪，希望該黨能夠找回初衷。接著她更痛批黃國昌「是一個睜眼說瞎話、沒有任何價值觀的人，沒有人情義理。」

    當王偊菁提到柯文哲與黃國昌關係還是蠻好時，李貞秀則回應「因為柯文哲需要黃國昌，那時候我也很感謝說需要有黃國昌....這個時候有黃國昌撐起這一切」。

    但她也質疑黃國昌的動機，直指黃對身為黨員與立委的她如此冷酷，背後恐有陰謀：「是不是有什麼陰謀？是不是想要把民眾黨打包，去投靠國民黨？」

    李貞秀進一步分析，黃國昌此舉是為了討好國民黨主席鄭麗文，若民眾黨被搞垮，柯文哲將無處可去。她更不滿指出，黃國昌目前的作為是在「找陸配麻煩」。

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