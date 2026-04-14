新北婚育宅仍不足 彭佳芸促提高比例、因地制宜

民進黨新北議員彭佳芸（右）今在議會質詢新北城鄉發展局長黃國峰（左）。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市議員彭佳芸今天在議會質詢指出，中央首批婚育宅如三蘆「富貴好室」釋出142戶，吸引超過600件申請，供不應求，過去林口世大運社宅更採全數婚育優先，呼籲市府提高婚育宅比例，並結合托育與區位條件進行資源配置，讓年輕家庭真正住得到；新北市城鄉發展局長黃國峰表示，未來婚育宅至少都會提供至少3分之1。

彭佳芸表示，新北市直到今年才啟動婚育宅規劃，首批江翠社宅僅規劃20%作為婚育宅，雖然後續員和二期社宅已提升至33%，方向值得肯定，但整體供給仍顯不足。

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新北市城鄉局長黃國峰表示，中央先前說婚育宅至少20％，下半年板橋江翠社宅、土城員和2號社宅，初算至少能提供1/3以上，約33％，新北這幾年做一些措施改進，像未成年子女就讀社宅所在之學區小學可以延長社宅租期，也放寬資格，將公立國小、國高中納入適用，最長租期12年，避免學區異動困擾。

彭佳芸說，社宅配置比例不應僅採固定標準，而應依據周邊設施進行差異化配置，若社宅鄰近公托中心、學校或公園，應優先提高婚育宅比例，讓資源配置更符合實際需求，如鄰近醫院或長照設施則可提高長者入住的比例。

在供給面部分，彭佳芸指出，除政府自建與都更分回外，大規模土地開發也應提升社宅回饋的獎勵機制，比照新莊大豐社宅或三重永德段工業地變更社福用地模式以增加供給來源；黃國峰回應，會往這方向努力，特別鼓勵大基地能夠獨棟做區別。

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