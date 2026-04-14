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    首頁 > 政治

    立委羅智強陪何元楷掃街 呼籲汐金萬鄉親相挺

    2026/04/14 16:24 記者俞肇福／新北報導
    國民黨新北市議員選舉第11選區（汐金萬）初選電話民調，從4月13日到15日進行，國民黨立委羅智強（圖右）今天陪同何元楷（左）進行車隊掃街，爭取支持。（記者俞肇福攝）

    國民黨新北市議員選舉第11選區（汐金萬）初選電話民調，從4月13日到15日進行，國民黨立委羅智強（圖右）今天陪同何元楷（左）進行車隊掃街，爭取支持。（記者俞肇福攝）

    國民黨汐止、萬里、金山選區初選進入白熱化，立法委員羅智強今天（14日）一早親自為新北市汐金萬議員初選參選人何元楷助陣，羅智強指何元楷歷練完整，為人正派講義氣，號召民眾支持他，羅、何2人今天在汐止車隊掃街。沿途許多支持者熱情響應，高舉大拇指、揮手示意，讓何元楷士氣大振。

    2022年新北市議員汐萬金選區應選4席，民進黨周雅玲、張錦豪、國民黨廖先翔、白珮茹4人當選。廖先翔在2024年當選立委，周雅玲2026年不再參選；民進黨日前黨內初選，由張錦豪、蔡美華代表參選，國民黨除了提名現任白珮茹爭取連任，另外，立委羅智強助理何元楷、國民黨前發言人蕭敬嚴、汐止區橋東里長陶威中爭取另一名額，國民黨從昨天起一連3天的晚上6時至10時做電話民調，決定人選。

    羅智強表示，少一通電話就落選！國民黨需要「忠肝義膽」年輕人。羅智強神色凝重表示，目前何元楷的選情已進入「急救期」，「少一通電話就有可能落選」。他強調，國民黨需要像何元楷這樣忠肝義膽的青年戰力，今晚是民調關鍵的第2天，他呼籲汐止、金山、萬里的鄉親一定要在家守住電話，「讓元楷順利出陣，為國民黨贏下關鍵一席」。羅智強認為，汐止、萬里、金山需要的正是能為地方爭取福利、建設，守護民眾安居樂業的人才，何元楷絕對是汐萬金的不二人選。

    至於蕭敬嚴停權案，何元楷認為，自己更應該專注走自己的路，強調自己會維持初衷、勤跑基層，目前唯一目標就是民調衝第一。何元楷坦言，目前初選確實面臨挑戰，情況非常危急，他誠懇呼籲支持者，請大家再推一把，拉票、顧電話，讓他有機會出線，為家鄉服務。

    國民黨新北市議員選舉第11選區（汐金萬）初選電話民調，從4月13日到15日進行，國民黨立委羅智強（左）今天陪同何元楷（右）爭取支持。（記者俞肇福攝）

    國民黨新北市議員選舉第11選區（汐金萬）初選電話民調，從4月13日到15日進行，國民黨立委羅智強（左）今天陪同何元楷（右）爭取支持。（記者俞肇福攝）

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