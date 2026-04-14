怎麼看黃國昌選新北？ 李貞秀嗆：看他那個死樣子選不上啦！

李貞秀唱衰黃國昌選不上新北市長。（記者劉信德攝）

今年2月才上任民眾黨不分區立委的中配李貞秀，昨（13日）被黨中央開除黨籍。李貞秀事後跳出來開槓現任主席黃國昌、黨團主任陳智菡等人，今（14日）還上政論節目控訴黃國昌主導逼迫她退位的戲碼。李貞秀甚至直接唱衰黃國昌選新北市長的事，直言「我看他那個死樣子選不上啦！」

民眾黨昨天指控，李貞秀因為將「辭任不分區立委」作為對價，要求「獲取特定金額」補償，嚴重毀損國家公職倫理、民眾黨清廉品牌形象，故對其祭出開除黨籍處分。第一時間李貞秀便發聲駁斥，聲稱自己「不拿一分錢、不求任何職位」，並反咬黃國昌、陳智菡、黨秘書長周榆修、黨團總召陳清龍不按黨內正常程序，集體逼迫她退位。

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而黃國昌今上午受訪時，加碼爆李貞秀「不只一次」要錢，但他絕對不可能答應這樣的要求，希望李貞秀自重，講過什麼話相信李貞秀自己非常清楚，敬告李貞秀若繼續說謊，傷害的不僅僅是民眾黨，對李貞秀自己恐怕也不是好事。過沒多久，李貞秀便在社群嗆黃國昌「一派胡言」，更暗示黃國昌是「壞人」，要「毀了民眾黨」。

這場「師徒」（李貞秀前2年在黃國昌立委辦公室當助理實習）開撕大戲在網上掀起熱議，李貞秀下午也接連上《94要客訴》、《前進新台灣》等政論節目駁斥白營的控訴。除了回應逼宮風波，李貞秀在節目上也被問了對於藍白合的看法，就拿黃國昌當例子，現在黃國昌還在努力與國民黨李四川來競爭，但李貞秀卻直言黃國昌沒有要選到底，「我看他的那個樣子……我看他那個死樣子應該選不上吧，我直接講了。」

網友看到這段發言後笑翻，「說什麼大實話啦！」、「狗咬狗的戲碼我最愛看了」、「最喜歡看血流成河」、「雖然討厭她，但我第一次認同她說的」、「果然不做最大。已準備爆米花可樂等著看」、「瘋狗開始互咬了」、「以後多發她來，很好笑」、「這就是標準的恐怖情人！ 分手了就開始互相攻擊！」、「翻臉以後真的什麼話都敢罵欸。」

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