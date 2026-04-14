李貞秀台東服務處 3張便條紙「除名」

民眾黨台東縣黨部與李貞秀服務處位於同處，原本的門口還張貼有「李貞秀台東服務處」的看板。（民眾提供）

民眾黨開鍘李貞秀，李貞秀在政論節目大罵黃國昌，在黨員地方群組內更被罵成了「叛徒」，李貞秀位於台東的服務處像是被塗上「立可白」，把她的名字遮去，待下位接手轄區立委到任再行更名。

「誰才是叛徒」成了地方民眾黨員熱議的話題，部分新住民黨員認為，不該全聽信媒體，或許李貞秀一事另有隱情。李貞秀今（14日）出席《94要客訴》節目，除了砲轟黃國昌之外還駁斥「拿錢才離開」等內容，又掀起另一波黨員同聲斥責及爭辯。

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在地方黨部方面，先前傳出台東縣黨部兼李貞秀服務處建築頂樓違建，如今也因中央黨部開鍘李貞秀，地方黨部除了將其除名，黨部外的看板未能及時更新，只能貼上3張便條紙「姑隱其名」。

先前檢舉建物的民眾表示，「小草」捐出經費等同於資助房東違建。據黨員稱，目前先遮蔽李貞秀名字，未來有新的立法委員到任後，再行更正。檢舉民眾則表示「為什麼不直接把『立法委員李貞秀服務處』整個割下，或甚至整張貼紙拔下？」、「這根本是傻草切割術」。

李貞秀被民眾黨除名之後，台東服務處看板上的名字已用3張便條紙遮蔽。（民眾提供）

民眾黨台東縣黨部，日後才被人檢舉頂樓是違建。（民眾提供）

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