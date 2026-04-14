中國武器庫存多但「將領斷層」 學者：做好戒備不需過度憂慮

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。（記者王藝菘攝）

美伊衝突快速消耗精準彈藥，外界憂心將造成美國及中國武器庫存差距，造成台海局勢風險。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳今（14）日表示，北京雖然武器儲備豐富，內部卻面臨嚴重的「將領斷層」，高階將領嚴重缺乏。他強調，台灣對此必須「做好戒備，但不需要過度憂慮」，因中共正專注於其既定的內部議程，依據理性計算，北京不致於在此國際多事之秋於台海盲目冒進。

北威論壇「美伊中東衝突全球政經影響」今天在台大校友會館舉行，針對當前美中歐的地緣政治局勢，中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正分析，今年適逢美國大選年，現任總統川普面臨民調下滑、通膨、就業與油價上漲等多重壓力，且其家族與募款也面臨諸多法律訴訟。目前美國雖未經國會正式宣戰，但軍事衝突每天形同「開水龍頭燒掉10億美金」，戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）更已向國會提出2000億美元的追加戰費。

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黃介正點出，美國與盟邦的武器消耗極快，開戰前兩週戰斧巡弋飛彈便已打掉17%，而美國要補齊這些精準彈藥的庫存額度需耗時2至5年；反觀中國因未參戰，擁有全世界最豐富的武器庫存。在11月3日投票壓力逼近下，川普為穩住選情與鐵票區，勢必得向中國國家主席習近平尋求經濟利多，並取得北京的相當承諾。

張五岳進一步補充，川普上台後幾乎「罵盡了所有的遠親近鄰」，唯二沒罵的只有習近平與普廷。根據蓋洛普調查至2025年的數據，全世界130幾個國家對美國領導力的認可度（31%）已首度被中國（36%）超越，發生史上第一次的交叉。

面對年底選戰，張五岳指出，各界預測川普極可能失去眾議院控制權，這將如同讓他戴上「緊箍咒」，甚至面臨一生中第三次被彈劾的難堪局面；若進一步失去參議院，其權力將受極大限制，淪為「天蓬元帥」，未必是豬八戒，還是可以大筆揮灑，但顯然權力會受到很大限制。因此，美中之間的關稅與科技管制已非核心，解決通膨與促成「採購」將成為重中之重。

張五岳研判，川普必定會將中國對美高額採購作為談判籌碼，迫使中國大量購買美國大豆等農業產品、波音飛機等工業產品，甚至是石油能源，藉此在未來的「川習會」上對內宣稱取得「美國史上總統訪中最偉大的勝利」。

張五岳：中國不急於「多事之秋」生波

針對外界憂心美中武器庫存失衡恐增台海風險，張五岳則點出共軍內部的核心隱患，中國現階段面臨將領匱乏的問題。目前中共軍方將近40個左右的上將職缺中，正常活動的僅約4位，作戰將軍基本上都沒有，重要的軍事將領必須等到「五中全會」才會慢慢補齊。

張五岳指出，北京高層研判總體國際趨勢發展對其有利，兩岸關係目前互動趨勢、習近平想藉「鄭習會」對各界釋放訊息，再加上將有4次川習對話，以及中共內部有既定的「中國式現代化」議程，明年又將召開「二十一大」。在這些前提下，北京基於理性判斷，不急於利用目前的國際動盪，在台海議題上心生風波，製造比全世界任何局部衝突都更大的災難。他說，中國武力儲備很大一部分是針對台灣，台灣應該做好戒備並保持風險意識，但是不需要過度憂慮。

中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正。（記者王藝菘攝）

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