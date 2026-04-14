陳亭妃、周麗津萬聖節造型選舉看板疑侵權 周：已移除

陳亭妃、周麗津合體選舉看板疑侵權惹議。（記者王姝琇攝）

民進黨提名參選台南市長的立委陳亭妃，與南市議員參選人周麗津合體的選舉看板，以知名遊戲《瑪利歐兄弟》為造型，遭網友質疑未取得任天堂授權，引發熱議。周麗津表示，為避免爭議已經全數移除。

陳亭妃、周麗津合體選舉看板造型以《瑪利歐兄弟》呈現，標語寫著「馬力全開，團結津有力」，總計有6面上架。周麗津提到，這是去年參加萬聖節活動時的Cosplay造型，是用自己的衣服加上懂得裁縫的友人幫忙手作而成，萬聖節當天陳亭妃委員也穿著這身造型跑攤，與各地親子共度萬聖節；做成看板的本意是希望這樣陽光的親子造型，能融入民眾生活。

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網友質疑這樣的做法是否違反著作權？有取得任天堂授權嗎？「要確餒，竟敢挑戰地表最強法務（指任天堂）」、「任天堂法務不是吃素的」、「身為台派，對他人嚴格，對自己也要嚴格」。除了看板，有網友留言PO照表示還有（該造型）貨卡。

周麗津表示，感謝各界對看板設計的關注，原是希望藉此貼近孩童、加深親子的印象，利用自己的衣服Cosplay搭配，沒想到會引發關注，既然已經造成與初衷完全不同的情況，也為了避免讓大家擔憂，服務處已立即進行更換，感謝大家關心。

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