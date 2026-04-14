為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    陳亭妃、周麗津萬聖節造型選舉看板疑侵權 周：已移除

    2026/04/14 15:46 記者王姝琇／台南報導
    陳亭妃、周麗津合體選舉看板疑侵權惹議。（記者王姝琇攝）

    陳亭妃、周麗津合體選舉看板疑侵權惹議。（記者王姝琇攝）

    民進黨提名參選台南市長的立委陳亭妃，與南市議員參選人周麗津合體的選舉看板，以知名遊戲《瑪利歐兄弟》為造型，遭網友質疑未取得任天堂授權，引發熱議。周麗津表示，為避免爭議已經全數移除。

    陳亭妃、周麗津合體選舉看板造型以《瑪利歐兄弟》呈現，標語寫著「馬力全開，團結津有力」，總計有6面上架。周麗津提到，這是去年參加萬聖節活動時的Cosplay造型，是用自己的衣服加上懂得裁縫的友人幫忙手作而成，萬聖節當天陳亭妃委員也穿著這身造型跑攤，與各地親子共度萬聖節；做成看板的本意是希望這樣陽光的親子造型，能融入民眾生活。

    網友質疑這樣的做法是否違反著作權？有取得任天堂授權嗎？「要確餒，竟敢挑戰地表最強法務（指任天堂）」、「任天堂法務不是吃素的」、「身為台派，對他人嚴格，對自己也要嚴格」。除了看板，有網友留言PO照表示還有（該造型）貨卡。

    周麗津表示，感謝各界對看板設計的關注，原是希望藉此貼近孩童、加深親子的印象，利用自己的衣服Cosplay搭配，沒想到會引發關注，既然已經造成與初衷完全不同的情況，也為了避免讓大家擔憂，服務處已立即進行更換，感謝大家關心。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播