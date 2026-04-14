李貞秀還原質詢咬耳朵內幕！ 陳智菡截圖發文反諷：一級爆破士

民眾黨團主任陳智菡（圖右）頻頻「咬耳朵」救援李貞秀。（資料照）

民眾黨中評會昨（13）日正式開除不分區立委李貞秀，黨主席黃國昌更強硬表態，不容許其要求黨內補償立委任期的薪水。對此，李貞秀今（14日）現身政論節目逆襲大爆料，針對先前引發熱議的「空氣質詢」風波，還原當時遭黨團主任陳智菡「咬耳朵」救援的真相，憤怒指責陳智菡此舉根本是毀掉她的努力，讓外界誤以為她沒本事。

李貞秀在《前進新台灣》節目中情緒激動地表示，自己為了首次質詢與團隊沙盤推演許久，所有講稿皆由團隊親自擬定。她直指，陳智菡身為資深媒體人，明知媒體會如何操作下標，卻在質詢當下突然衝上台「下指導棋」，甚至要求她唸出團隊原本不打算唸的標題。

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她也想讓大家看到她的質詢能力，還有誰今天會跑出來咬耳朵啊，「我自己的團隊準備那麼久，所有的稿都是我們自己擬，你今天衝上來」我說任何人，我跟黨內高層講，任何人出來說她是情急之下我相信，但是陳智菡他一個媒體人，她不知道媒體會怎麼下標，不知道媒體會怎麼操作嗎？她衝出來咬耳朵。

李貞秀怒嗆：「我當然不知道她會衝出來！後來努力都白費了，還要安慰自己的團隊。」她透露，當時陳智菡叫她唸標題時，為了不讓現場太難看，只能急中生智加了一段台詞收場，但輿論已定調她「不會質詢、只會聽咬耳朵的」。

針對李貞秀的指控，陳智菡隨即在臉書截圖反擊，狠酸「很感人」，李貞秀是「一級爆破士」，在爆破民眾黨後，「綠媒都心花怒放地承認李貞秀是立委了」。

臉書粉專事實勝於雄辯 則發文狠酸，「大家看得出來陳智菡只是故意給鏡頭拍，太粗糙，也沒意義。」其他網友則紛紛留言表示，「難看到好好看，民眾黨手段真的都很劣質」、「支持李貞秀與黃國昌公開辯論！」、「狗咬狗一嘴毛」、「陳20萬心機之深沉啊！」

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