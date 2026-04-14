陳見賢和鄭朝方同框！ 黨內初選失利後跟竹縣13鄉鎮市長餐敘引關注

國民黨新竹縣副縣長陳見賢（右7）、徐元棟（右8）昨晚在竹北跟全縣13鄉鎮市長餐敘，民進黨竹北市長鄭朝方（左5）也大方出席。（取自陳見賢臉書）

國民黨籍新竹縣副縣長陳見賢參加黨內初選失利後，為感謝多名鄉鎮長對他的相挺，昨晚由另名副縣長徐元棟陪同，相約13鄉鎮市長餐敘，其中民進黨籍的竹北市長鄭朝方也在列！2人還大方同框合照，陳見賢幕僚今天在臉書上分享這張照片後立刻引起熱議。

鄭朝方說，他是新竹縣13鄉鎮市長之一，自然不缺席13鄉鎮市長聯誼會活動。席間，他們針對各鄉鎮市需共同面對與解決的議題集思廣益，並與縣府積極研商對策。感謝陳見賢、徐元棟2名副縣長提供建議、鼓勵與支持，而促進各鄉鎮之間更緊密的連結與團結。

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至於他到底會不會代表民進黨參選下屆縣長？鄭朝方強調，黨中央一定會推出最強的人選，仍是三緘其口。

陳見賢說，初選期間他獲得很多來自13鄉鎮長的支持和幫助，初選落幕了，他決定分別跟13鄉鎮市長、13鄉鎮市的後援會會長餐敘以致謝。

對於外界揣測他此舉是否在替未來可能的脫黨參選鋪路？甚至有耳語說他就算不脫黨，也可能暗助他人，成為幕後打亂徐欣瑩選情的「影武者」。

陳見賢駁斥，自己不會「背骨」。上週徐欣瑩直奔他的辦公室，他當面祝福徐欣瑩順利勝選，也幫忙分析其勝算。至於影武者的謠言「是某個有心人士故意散布的」。

陳見賢說，昨晚的餐敘13鄉鎮市長，僅北埔鄉長莊明增缺席，大家暢聊當前的縣政和兒童節連假的淹水災害。和鄭朝方雖也有簡單聊到年底縣長選戰，但就是輕鬆互虧為此承受的壓力、以致各自暴瘦了多少，其他並無多談，大家都聚焦在各鄉鎮市的建設和治理上，一如他臉書的發文「地方治理最重要的，是彼此傾聽與理解」。

國民黨新竹縣副縣長陳見賢（左）、民進黨新竹縣竹北市長鄭朝方（右），私下交情互動良好。（資料照）

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