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    首頁 > 政治

    內政部將與國防部、海巡署演練「反封鎖」 顧立雄：相關想定都在演習範圍內

    2026/04/14 15:41 記者黃靖媗／台北報導
    國防部長顧立雄今日下午出席立法院會前接受媒體訪問。（記者黃靖媗攝）

    國防部長顧立雄今日下午出席立法院會前接受媒體訪問。（記者黃靖媗攝）

    內政部次長馬士元日前接受外媒《彭博》訪問指出，內政部將首次與國防部、海巡署合作，針對戰時反封鎖進行演練。國防部長顧立雄今（14）日表示，相關想定都在歷來演習設定範圍內，國防部也會與各部會針對應合作事項進行協調，具體細節他無法說明。

    外媒《彭博》報導指出，馬士元表示，政府近期將首度舉行內政部與其他部會協同參與的聯合演習，確保在中國發動海上封鎖的情境下，護送運載天然氣與石油的船隻，讓國內取得關鍵物資。

    顧立雄今日出席立法院會前受訪被問及相關演練是否有納入今年漢光演習想定，他表示，隔離、封鎖等相關情境想定都在歷來演習設定的範圍內，國防部也會與各部會針對應合作事項進行協調，具體演練細節他無法說明。

    針對媒體進一步追問，反封鎖是否會請軍艦護航天然氣船，顧立雄說，相關想定都在國防部歷來演習的可能想定情況內，具體情況不便透露。

    另外，潛艦國造進度，顧立雄說明，潛艦都已進入正常軌道，待首號艦海測通過後，才能動支後續艦預算，而後續艦相關潛在商源都已有所掌握，細節狀況涉及機敏不便透露，期待原型艦盡快通過交艦。

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