川習會前投票彈劾總統！ 林俊憲揭國民黨如何助攻北京

民進黨立委林俊憲。（資料照）

國民黨團總召傅崐萁昨發布黨團甲級動員令，預告5月19日要投票彈劾賴清德總統。對此，民進黨立委林俊憲示警，在彈劾案前夕，美國總統川普預計於5月14日至15日訪問中國，如果在川習會之前，台灣內部出現動盪、對賴清德總統的不滿被放大，那麼北京就多了一種說法「這不是外部壓力，而是台灣內部的問題」。

林俊憲指出，繼昨天小藍（民眾黨）被中共放棄後，習主席直屬的禁衛軍馬上就開第一槍了。5月19日的彈劾案，國民黨早了整整1個月發布動員。這件事弔詭的地方是，黨團動員令通常都是在1週前發出，況且這個案子從一開始就是一個注定失敗的行動。

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林俊憲說明，彈劾總統需要2/3的立委同意，以目前席次結構來看，就算大小藍全部動員票數也不夠。既然不可能成功，為什麼國民黨要這麼著急？如果把時間軸拉長，事情就開始變得有意思了，在5月19日彈劾案前夕，美國總統川普預計於5月14日至15日訪問中國，這場會面，表面上是大國外交，但真正繞不開的議題，依舊是台灣問題。

「對北京來說，談判桌上的籌碼，從來不只是軍事或經濟實力，還包括敘事」。林俊憲分析，如果在川習會之前，台灣內部出現動盪、對賴清德總統的不滿被放大，那麼北京就多了一種說法「這不是外部壓力，而是台灣內部的問題」。

林俊憲強調，只要台灣內部越混亂，國際社會就越難介入。這也是他為什麼不斷強調，只要台海議題越國際化，台灣就越安全的原因；到此，一個原本注定不會通過的彈劾案，在此刻就有了新的功能。

他重申，國民黨提前動員，從來就不是在意票數本身，而是為了時間，為了讓議題有足夠的時間發酵。當這種氛圍被放大，台灣越顯混亂的結構裡，「某些人」在談判桌上的操作空間就越大，而這，就是整件事情真正的目的。

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